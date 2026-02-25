Panasonic bán mảng kinh doanh TV ở nước ngoài cho công ty Trung Quốc

Từ tháng 4, hoạt động bán TV tại Bắc Mỹ và châu Âu của Panasonic sẽ được chuyển giao cho Skyworth, hãng gia dụng lớn của Trung Quốc.

Panasonic sẽ tập trung vào hoạt động bán hàng trong nước và sản xuất các dòng sản phẩm cao cấp. Ảnh: Bloomberg.

Panasonic mới đây đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn của Trung Quốc là Skyworth Group, liên quan đến mảng kinh doanh TV tại châu Âu và Bắc Mỹ, bao gồm việc chuyển giao hoạt động bán hàng, theo Nikkei Asia.

Theo đó, Panasonic sẽ tiếp tục xử lý hoạt động bán hàng tại Nhật Bản, nhưng giao việc bán hàng tại 2 khu vực châu Âu và Mỹ cho Skyworth. Tại các thị trường châu Á khác, công ty dự định khám phá các chiến lược tối ưu hóa theo từng địa phương, cho biết nhiều khả năng sẽ hợp tác thêm với Skyworth.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, Nhật Bản và châu Âu là 2 thị trường lớn nhất của Panasonic, với doanh số gần như ngang nhau và chiếm từ 80% tới 90% tổng doanh số TV của hãng. Trong khi đó, doanh số tại Mỹ vẫn ở mức thấp, dù công ty đã quay trở lại thị trường này sau giai đoạn rút lui vì các mẫu TV plasma bán chậm.

Tại châu Âu, việc thu hẹp danh mục TV cỡ nhỏ và trung đã khiến doanh số gần đây suy giảm, trong bối cảnh cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng gia tăng. Việc chuyển giao hoạt động bán hàng tại châu Âu và Mỹ cho Skyworth được kỳ vọng sẽ giúp Panasonic giảm các chi phí cố định như quảng cáo và logistics.

Giới phân tích cho rằng động thái này sẽ giúp Panasonic giảm bớt rủi ro kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đồng thời, hãng cũng đặt mục tiêu hợp tác với Skyworth trong phát triển và sản xuất nhằm cung cấp các sản phẩm có sức cạnh tranh về chi phí và công nghệ.

Hiện nay, công ty mẹ Panasonic Holdings đang cắt giảm khoảng 12.000 nhân viên trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc chuyển giao hoạt động bán TV cho Skyworth sẽ không kéo theo cắt giảm thêm nhân sự hay cơ sở vật chất.

Quyết định chuyển giao này vốn đã được Panasonic Holdings cân nhắc trong thời gian dài. Tập đoàn từng tính đến khả năng đóng cửa hoặc bán mảng kinh doanh TV đang gặp khó khăn. Vào tháng 10/2025, CEO của hãng đã ám chỉ một giải pháp có thể sắp xuất hiện. Qua đó, thỏa thuận với Skyworth được cho là giải pháp trong bối cảnh khó khăn này.

Về mặt sản xuất, Panasonic vẫn tự sản xuất nhiều mẫu TV cao cấp, có biên lợi nhuận cao tại các cơ sở ở Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia. Đồng thời, công ty đã tái cơ cấu hoạt động sản xuất các mẫu giá rẻ cỡ nhỏ và trung, cũng như các mẫu bán tại châu Âu, bằng cách thuê ngoài các doanh nghiệp như TCL Group của Trung Quốc. Trong tương lai, Panasonic có khả năng sẽ hợp tác với Skyworth trong một phần sản xuất cho thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh chung, sự hiện diện của các công ty Nhật Bản trong phân khúc TV đã suy giảm. Sony cũng từng thông báo vào tháng 1 rằng họ sẽ thuê ngoài một liên doanh do TCL dẫn đầu. Song song đó, các nhà sản xuất điện tử Nhật Bản khác như Sharp và Toshiba cũng đã chuyển quyền kiểm soát mảng TV của mình cho các công ty nước ngoài.