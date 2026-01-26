TCL muốn vượt mặt Samsung?

Mối quan hệ liên doanh với Sony giúp TCL tận dụng thương hiệu lâu đời của Nhật Bản để tăng sức cạnh tranh toàn cầu, vượt qua Samsung về thị phần TV.

TCL đang là đối tác toàn cầu của Olympic. Ảnh: Nikkei.

TCL và Sony công bố kế hoạch lập liên doanh tiếp quản bộ phận giải trí gia đình (bao gồm TV) của Sony, với TCL nắm giữ 51% cổ phần còn Sony là 49%. Công ty mới dự kiến hoạt động từ tháng 4/2027.

"Các sản phẩm của công ty mới dự kiến mang thương hiệu Sony và Bravia nổi tiếng toàn cầu, mang đến giá trị mới cho khách hàng thông qua những thương hiệu này", thông báo từ 2 công ty cho biết.

Theo giới công nghệ, thỏa thuận cho phép Sony tận dụng chuỗi cung ứng và hệ sinh thái hiện đại của TCL. Trong khi đó, tập đoàn Trung Quốc đặt ra 2 mục tiêu chính: vượt mặt Samsung để dẫn đầu thị trường TV và tăng sức cạnh tranh nội địa.

Tăng sức cạnh tranh cho TCL

Một ngày sau thông báo thành lập liên doanh cùng Sony, cổ phiếu TCL trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong tăng mạnh 18,6%, đạt 12,92 dollar Hong Kong, mức cao nhất trong 20 năm. Các nhà đầu tư tin tưởng hợp tác với Sony sẽ giúp lợi nhuận TCL tốt lên.

Trong năm tài chính kết thúc tháng 12/2024, doanh thu của TCL đạt 12,7 tỷ USD , lợi nhuận ròng khoảng 218 triệu USD . Hai chỉ số đều tăng trưởng năm thứ 2 liên tiếp.

Theo Nikkei, lợi nhuận ròng của TCL năm 2025 được dự báo tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận ròng năm 2024 chỉ còn khoảng 16%, giảm 5 điểm phần trăm so với 2019.

Sự sụt giảm có thể đến từ sức ép cạnh tranh tại Trung Quốc. Dù doanh số TV của TCL ở nước ngoài cao hơn gần gấp đôi, biên lợi nhuận gộp tại thị trường nội địa lại cao hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu mua sắm tại Trung Quốc trì trệ do thị trường bất động sản suy thoái, sự cạnh tranh về giá bán đe dọa đến khả năng sinh lời.

Một mẫu TV Sony Bravia với tấm nền OLED. Ảnh: The Verge.

Trong bối cảnh này, TCL muốn tận dụng thương hiệu Sony để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc TV cao cấp tại Trung Quốc và Bắc Mỹ, thị trường TV lớn nhất thế giới.

Trên website nhà bán lẻ Best Buy tại Mỹ, dòng TV Bravia kích thước 65 inch của Sony có giá 700- 3.500 USD , trong khi TV TCL cùng kích thước có giá 380- 3.000 USD .

Ở Bắc Mỹ, Sony có độ nhận diện cao cùng nhiều thế mạnh, gồm loạt tính năng tối ưu máy chơi game PlayStation trên TV Bravia.

TCL dự kiến tập trung mở rộng doanh số sản phẩm thương hiệu Sony. Năm ngoái, công ty con của tập đoàn là CSOT (China Star Optoelectronics Technology) mở rộng năng lực sản xuất tấm nền LCD bằng cách mua lại nhà máy của LG Display tại Quảng Châu. Do đó, tận dụng thương hiệu Sony có thể giúp TCL cải thiện khả năng cạnh tranh chi phí.

"Việc nắm giữ 51% cổ phần trong liên doanh đồng nghĩa TCL sẽ phụ trách tất cả quy trình quan trọng, bao gồm sản xuất và vận hành", nhà phân tích thị trường thiết bị gia dụng Liang Zhenpeng tại Trung Quốc cho biết.

Học hỏi từ Sony

Theo công ty nghiên cứu thị trường Sigmaintell, TCL nắm giữ 14% thị phần TV toàn cầu vào năm ngoái, đứng thứ hai sau Samsung (16%).

Để so sánh, Sony đứng thứ 10 với thị phần 2%. Ước tính đến năm 2027, tổng thị phần TV TCL và Sony sẽ mở rộng lên 17%, cao hơn Samsung.

Tại Trung Quốc, TCL nổi tiếng từ lâu với việc sản xuất TV và thiết bị gia dụng. Tiền thân của tập đoàn là TTK Household Appliances, nhà sản xuất băng cassette thành lập tại Quảng Đông năm 1981.

Li Dongsheng, Chủ tịch TCL. Ảnh: Bloomberg.

Li Dongsheng, nhân viên thứ 43 của công ty và giữ chức chủ tịch từ cuối những năm 1990, tích cực thúc đẩy kế hoạch mở rộng TCL. Theo Nikkei, đây là một trong những công ty Trung Quốc đầu tiên vươn ra thị trường nước ngoài, bao gồm Việt Nam vào năm 1999.

Li từng chia sẻ quan điểm coi Sony là "tiền bối" của TCL trong lĩnh vực sản xuất thiết bị gia dụng và mở rộng nước ngoài.

Năm 2021, Li từng dẫn lại lời nói của Nobuyuki Idei, cố Chủ tịch Sony, rằng sở hữu thị trường Trung Quốc là lợi thế của các công ty nội địa, nhưng cũng có thể cản trở việc mở rộng ra nước ngoài.

Đây không phải lần đầu các thương hiệu TV Nhật Bản được tiếp quản bởi doanh nghiệp Trung Quốc. Năm 2018, Toshiba đã bán thương hiệu Regza cho tập đoàn thiết bị gia dụng Hisense của Trung Quốc.

Kể từ đó, Hisense tận dụng năng lực phát triển của Toshiba, kết hợp khả năng cạnh tranh giá để phục hồi doanh số dòng TV Regza.