Palmer lẽ ra đã là người của MU

HLV học viện MU Colin Little tiết lộ Cole Palmer từng rất gần với việc gia nhập lò đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford.

Palmer được cho là có tình cảm đặc biệt với MU.

Palmer sinh ra và lớn lên tại Manchester. Cầu thủ trẻ có hơn một thập kỷ gắn bó với học viện Man City trước khi thi đấu cho đội một 3 mùa giải. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ thực sự thăng hoa sau khi chuyển đến Chelsea vào hè 2023. Tại Stamford Bridge, Palmer nhanh chóng trở thành trụ cột của "The Blues", gây ấn tượng mạnh ở Premier League và được triệu tập vào ĐTQG Anh.

Dù vậy, mọi chuyện có thể đã rất khác. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Talk of the Devils của The Athletic, HLV Colin Little - hiện dẫn dắt U18 MU, chia sẻ rằng Palmer vốn là một fan ruột "Quỷ đỏ" từ nhỏ. Chân sút 22 tuổi từng đứng trước cơ hội khoác áo CLB yêu thích.

"Tôi biết khá rõ về gia đình Cole Palmer, cả bố lẫn chú của cậu ấy. Khi Cole khoảng 16 tuổi, chúng tôi đến rất gần việc chiêu mộ cậu ấy, tin hay không tùy bạn. Khi ấy, Cole đang do dự, và tôi biết cậu ấy là fan lớn của MU", Little nói.

Vị này nói thêm: "Lúc đó, cậu ấy ở độ tuổi đủ điều kiện để ra đi, 16 tuổi. Man City cũng lưỡng lự về tương lai của cậu ấy. Nhưng rồi họ đưa ra một lời đề nghị đủ tốt để giữ chân Cole. Dù vậy, cậu ấy luôn yêu mến MU, và thương vụ thực sự rất gần. Thật đáng tiếc".

Palmer rút khỏi đợt tập trung ĐT Anh trong tháng 3 do chấn thương cơ, nhưng đã trở lại tập luyện. HLV Enzo Maresca cân nhắc điền tên anh vào danh sách thi đấu trong trận đại chiến gặp Tottenham ở vòng 30 Premier League vào ngày 4/4.

Những ngôi sao Ngoại hạng Anh tăng giá nhất mùa này Cole Palmer (Chelsea) dẫn đầu danh sách cầu thủ Premier League tăng giá mạnh nhất mùa này, với mức 50 triệu euro. Ethan Nwaneri và Gravenberch cũng thăng tiến ấn tượng.