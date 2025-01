Felix mắc kẹt ở Chelsea

Theo AS, Joao Felix đối mặt với một quyết định khó khăn giữa việc ở lại để chiến đấu hoặc rời đi để tìm cơ hội. Chỉ sau 6 tháng trở lại London khoác áo Chelsea lần thứ 2, tiền đạo này có thể lại chuẩn bị khăn gói ra đi.

Gazzetta dello Sport tiết lộ AC Milan đưa ra lời đề nghị mượn Felix đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt với giá 35 triệu euro. Con số này thấp hơn 15 triệu euro so với số tiền Chelsea từng bỏ ra để đưa anh về từ Atletico Madrid vào mùa hè trước.

Trong khi Felix bắt đầu cân nhắc tìm kiếm một dự án mới, tương lai của anh tại Chelsea ngày càng trở nên không chắc chắn. Hiện tại, AC Milan vẫn theo dõi sát tình hình của chân sút này.

HLV Enzo Maresca khẳng định Felix nằm trong kế hoạch của ông. "Tôi nói rồi, chắc chắn Felix vẫn là cầu thủ của Chelsea", Maresca nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận gặp Manchester City rạng sáng 26/1.

Dẫu vậy, với Felix, mọi thứ dường như luôn có một chữ "nhưng". Maresca giải thích thêm: “Vấn đề với Felix và Nkunku là HLV thường sử dụng một tiền vệ tấn công duy nhất, và vị trí đó thuộc về Palmer. Không phải lý do nào khác mà họ ít được thi đấu. Cả hai đều là những cầu thủ đẳng cấp".

Felix đang phải sống dưới cái bóng của ngôi sao trẻ người Anh. Mùa này, cầu thủ người Bồ Đào Nha ra sân 20 trận với tổng cộng 946 phút thi đấu. So với giai đoạn đầu tiên khoác áo Chelsea ở nửa cuối mùa 2022/2023, anh cải thiện hiệu suất, từ 4 bàn lên 7 bàn thắng và có thêm 2 kiến tạo.

Tuy nhiên, Felix không còn là nhân tố chủ chốt trong đội hình Chelsea. Những cơ hội để cựu sao Atletico tỏa sáng chủ yếu đến ở các trận đấu cúp hoặc tại Conference League. Ngược lại, anh chỉ đá chính 3 trận trong số 12 vòng đấu được đăng ký ở Premier League.

Felix và Palmer cùng nhau xuất hiện trên sân 308 phút trong 8 trận, nhưng vị trí sở trường của cả hai đều là số 10. Maresca từng khẳng định cặp đôi này có thể chơi cùng nhau trong đội hình, nhưng thực tế cho thấy Palmer mới là sự lựa chọn hàng đầu.

