Đâu rồi Cole Palmer ngạo nghễ

Một cú sút phạt đền không thành bàn - điều mà chẳng ai ngờ tới từ một cầu thủ có biệt danh “Cold Palmer” vì sự lạnh lùng trên chấm 11 mét. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Premier League, Palmer không thể thực hiện thành công một quả penalty. Và đó có thể là dấu hiệu cho thấy anh đang bước vào một giai đoạn sa sút phong độ.

Trận đấu thuộc vòng 28 Premier League hôm 9/3 giữa Chelsea và Leicester diễn ra với kịch bản quen thuộc. "The Blues" kiểm soát bóng, tấn công nhiều, nhưng không thể tìm đường vào khung thành đối phương.

Cơ hội vàng đến ở phút 19 khi Jadon Sancho bị Victor Kristiansen phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Chelsea. Khi Palmer bước lên chấm 11 mét, tất cả đều tin rằng bàn thắng sẽ đến.

Nhưng không!

Pha dứt điểm của anh bị Mads Hermansen cản phá dễ dàng, khiến Stamford Bridge bàng hoàng. Palmer vội vã chạy đến thực hiện quả phạt góc sau đó, nhưng khi đó, thủ thành của Leicester kịp ăn mừng cùng các đồng đội.

Trước trận đấu này, Palmer chưa từng sút hỏng penalty tại Premier League, với chuỗi 13 quả thành công liên tiếp - kỷ lục dài nhất của một cầu thủ chưa từng thất bại trên chấm 11 mét.

Không chỉ gây thất vọng với pha bỏ lỡ, Palmer tiếp tục có trận đấu mờ nhạt, không thể tạo ra đột biến và bị thay ra ở phút 73. Đáng lo hơn, cầu thủ từng được xem là “linh hồn” của Chelsea chỉ ghi 3 bàn và không có kiến tạo nào trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Adrian Durham, người dẫn chương trình của talkSPORT, đã thốt lên khi chứng kiến khoảnh khắc ấy: “Lần đầu tiên Palmer sút hỏng, thật sự là một cú sốc! Đây có lẽ là thời điểm sa sút nhất của cậu ấy”.

“Tất nhiên, thành tích tổng thể vẫn ấn tượng - 14 bàn thắng, 6 kiến tạo tại Premier League mùa này. Nhưng những tuần gần đây thực sự không tốt chút nào”, Adrian Durham tiếp tục.

Chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Leicester nhờ pha lập công của Marc Cucurella ở phút 60 giúp đội bóng tiếp tục xây chắc vị trí trong nhóm dự Champions League. Nhưng chiến thắng ấy không che giấu được một thực tế rằng Palmer và Chelsea đều đang gặp vấn đề.

Trước tháng 12, Chelsea thi đấu đầy hứng khởi, với hàng công bùng nổ và những màn trình diễn chói sáng của Palmer. Nhưng từ đó đến nay, đội bóng của HLV Enzo Maresca liên tục trượt dài. Trong tháng 12, "The Blues" trải qua 4 trận không thắng liên tiếp. Tháng 1 và 2, họ thua 4 trong 5 trận đấu.

Trong bối cảnh đội bóng sa sút, Palmer cũng không còn duy trì phong độ xuất sắc như giai đoạn đầu mùa.

Bất chấp những chỉ trích, HLV Maresca vẫn lên tiếng bảo vệ Palmer sau trận đấu: “Thủ môn của Leicester thật sự xuất sắc, và Cole rồi sẽ tiếp tục ghi bàn cũng như bỏ lỡ cơ hội. Đó là một phần của bóng đá”.

“Cậu ấy không cảm thấy khỏe vào đêm qua, nhưng vẫn cố gắng ra sân. Mọi người cần hiểu sự nỗ lực của cậu ấy. Cole là một cầu thủ đẳng cấp. Không có gì bất thường cả”, HLV Maresca tiếp tục.

Lời động viên của Maresca là cần thiết trong thời điểm này, nhưng thực tế là Palmer không còn tạo ra sức ảnh hưởng như trước. Sự mệt mỏi có thể là yếu tố lớn ảnh hưởng đến phong độ của anh. Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Manchester City với giá 40 triệu bảng vào mùa hè 2023, Palmer phải cày ải liên tục, ra sân ở gần như tất cả các trận đấu quan trọng.

Tổng cộng, Palmer đã có 39 bàn thắng và 21 pha kiến tạo trong màu áo The Blues, một con số đáng nể đối với một cầu thủ 22 tuổi. Thế nhưng, với tình hình hiện tại, Palmer cần một sự thay đổi - cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không thể phủ nhận rằng Palmer vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea mùa này. Dù có giai đoạn sa sút, anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng. Sắp tới, Chelsea sẽ tiếp tục hành trình tại UEFA Conference League, đồng thời chiến đấu để kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể tại Premier League.

Để làm được điều đó, họ cần Palmer trở lại với phiên bản xuất sắc của mình. Trận đấu với Leicester có thể chỉ là một cú vấp ngã, nhưng nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, Palmer có thể đối diện với giai đoạn khó khăn hơn nữa.

Chelsea đã trao cho Palmer vai trò thủ lĩnh trên hàng công, và giờ là lúc anh phải chứng minh vì sao mình được xem là tương lai của CLB.

