Ngạo nghễ Cole Palmer

Ngôi sao trẻ của Chelsea đang thăng hoa, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, như cú sút Panenka đầy táo bạo vào lưới Tottenham Hotspur ở vòng 15 Premier League hôm 8/12 - hình ảnh biểu tượng cho một năm thi đấu tuyệt vời của anh.

Palmer không chỉ ghi bàn, mà còn khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng với sự điềm tĩnh trong từng pha xử lý. Cú Panenka ở phút 84 trước Tottenham - khi trận đấu vẫn còn rất căng thẳng - không chỉ là bàn thắng quyết định giúp Chelsea hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, mà còn là lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp của Palmer.

“Khi lùi lại và nhìn đồng hồ, tôi cảm thấy trận đấu đang rất hỗn loạn, và tôi nghĩ thủ môn sẽ đổ người sớm nên tôi quyết định chip bóng”, Palmer chia sẻ.

Điều đáng kinh ngạc là Palmer từng thừa nhận rằng mình không tập sút penalty. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi khả năng thực hiện những cú sút từ chấm 11 m của anh, và mùa giải này cũng không ngoại lệ.

HLV Chelsea, ông Enzo Maresca, nói: “Có lẽ từ khi bắt đầu mùa giải, tôi chưa từng thấy Cole tập sút penalty. Nhưng cậu ấy luôn khiến chúng ta bất ngờ. Cole thuộc nhóm những cầu thủ phi thường. Họ làm những điều mà chúng ta chỉ biết kinh ngạc và tự hỏi: ‘Làm sao họ làm được?’ Đó là đẳng cấp của Cole”.

CĐV Chelsea chắc chắn sẽ không quên cú Panenka ấy - một trong vô số khoảnh khắc kỳ diệu Palmer mang lại trong năm nay. Từ cú poker trước Brighton và Everton, đến hat-trick vào lưới Manchester United, Palmer định nghĩa lại tiêu chuẩn của một cầu thủ xuất sắc tại Premier League.

Cú penalty thứ hai vào lưới Tottenham giúp Palmer cán mốc 38 bàn thắng và kiến tạo trong năm 2024 - vượt qua kỷ lục của Jimmy Floyd Hasselbaink (36 bàn năm 2001). Với bốn trận đấu còn lại, mốc 40 bàn là hoàn toàn khả thi.

Palmer cũng hiện giữ kỷ lục 100% thành công từ chấm 11 m tại Premier League, với 12 cú sút thành công. Trước cú sút penalty đầu tiên vào lưới Tottenham, anh thản nhiên thắt lại dây giày khi phải chờ trọng tài ra hiệu. Dưới sức ép từ CĐV Spurs khi họ ném các tờ giấy cổ vũ về phía mình, Palmer cũng chỉ lặng lẽ chờ đợi và sau đó đáp trả bằng sự lạnh lùng trên sân cỏ.

Không chỉ tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu, Palmer còn là nguồn cảm hứng giúp đồng đội thăng hoa. Anh góp công lớn trong bàn thắng của Enzo Fernandez trước Spurs với pha đi bóng lắt léo vượt qua hàng loạt hậu vệ đối phương, khiến Pape Sarr phạm lỗi không cần thiết dẫn đến quả penalty thứ hai.

Một số cầu thủ có thể từ chối đá penalty khi họ tự kiếm được, hoặc e dè khi ghi bàn một lần. Nhưng với Palmer, không có gì là quá khó. Cú Panenka thứ hai ấy không chỉ là sự táo bạo, mà còn thể hiện sự tự tin tuyệt đối.

Tottenham chỉ là một trong nhiều nạn nhân mà Palmer khiến bẽ mặt trong năm 2024. Với phong độ hiện tại, Chelsea và Palmer chắc chắn còn nhiều điều để mong đợi trong năm 2025.

“Tôi từng huấn luyện Cole một năm ở đội U23 của Manchester City”, Maresca chia sẻ. “Sau bốn năm, dù đã ghi 20, 30 bàn, cậu ấy vẫn là một chàng trai khiêm tốn, yêu bóng đá và không bị những thành công làm thay đổi. Đó là điều tuyệt vời nhất của Cole - và cũng là bài học cho các cầu thủ trẻ. Cậu ấy giữ được sự cân bằng và đó là lý do chúng tôi rất hạnh phúc khi có Cole trong đội hình”.

2024 đã là năm của Palmer, và Chelsea có thể tự tin rằng những chương mới đầy huy hoàng vẫn còn đang chờ họ phía trước.

