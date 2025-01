Vợ cũ 'bối rối' trước cáo buộc xâm hại tình dục của nhà văn nổi tiếng

Vợ cũ của Neil Gaiman, Amanda Palmer, lần đầu tiên lên tiếng về những cáo buộc xâm hại tình dục nhằm vào tác giả nổi tiếng, theo The Guardian.

Ảnh: The Guardian

Nữ ca sĩ người Mỹ đã đăng trên tài khoản Instagram: "Vì đang diễn ra các thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con, tôi không thể đưa ra bình luận công khai. Xin hãy hiểu rằng, trên hết, tôi là bậc làm cha mẹ. Tôi yêu cầu được giữ quyền riêng tư vào lúc này". Palmer và Gaiman đã kết hôn vào năm 2011 và có một đứa con chung. Cả hai đang trong quá trình ly hôn.

Khi trả lời yêu cầu bình luận về những cáo buộc gần đây nhằm vào tác giả của The Sandman trên New York Magazine, một đại diện của Palmer cho biết bà "rất bối rối" trước những cáo buộc này, nhưng "vào thời điểm hiện tại, mối quan tâm chính của bà luôn là sự an toàn của con trai và do đó, để bảo vệ sự riêng tư của con trai, bà không có bình luận gì về những cáo buộc hiện tại".

Vào tháng 7/2024, một chương trình podcast chuyên về điều tra của Tortoise đã đưa tin về những cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào Gaiman do hai người phụ nữ đưa ra. Tác gia này lúc đó đã lên tiếng phủ nhận, nói rằng các mối quan hệ tình dục của ông đều là tự nguyện.

Tuy nhiên, sau chương trình podcast này, nhiều cáo buộc khác đã được đưa ra, bao gồm từ một người phụ nữ từng chăm sóc Gaiman ở New York. Người này nói rằng Gaiman đã buộc bà phải quan hệ tình dục với ông để đổi lấy việc cho bà sống tại nhà của ông, sau đó bắt bà ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin để đổi lấy khoản thanh toán 275.000 USD . Một lần nữa, lập trường của Gaiman là mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn mang tính tự nguyện.

Cho đến nay, nhà báo Lila Shapiro của New York Magazine đã phỏng vấn tám người phụ nữ, trong đó có bốn người từng tham gia loạt podcast Tortoise. Những người phụ nữ này đưa ra nhiều lời buộc tội về tấn công tình dục, ép buộc quan hệ tình dục và thực hiện các hành vi tình dục sai trái.

Ngày 14/1, Gaiman đã đưa ra tuyên bố trên trang web của mình, phủ nhận mọi cáo buộc: "Tôi chưa bao giờ tham gia vào hoạt động tình dục không đồng thuận với bất kỳ ai. Không bao giờ".

Kể từ khi những cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện trên Tortoise, hai bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm của Gaiman đã bị hủy hoặc tạm dừng sản xuất, bao gồm Dead Boy Detectives của Netflix và bộ phim chuyển thể The Graveyard Book của Disney.

Trong khi đó, mùa thứ ba và cũng là mùa cuối cùng của bộ phim truyền hình Good Omens của Amazon giờ đây được chuyển thành một tập phim dài thay vì một mùa phim đầy đủ. Không có đơn vị nào nêu lý do cho những quyết định của mình, tuy nhiên, Gaiman được cho là đã rút lui khỏi Good Omens do bê bối hiện tại.