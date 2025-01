8 phụ nữ tố bị xâm hại tình dục, tác gia nói sự việc bị bóp méo

Đến nay, ít nhất 8 phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc Neil Gaiman về hành vi tấn công và xâm hại tình dục.

Tác giả Neil Gaiman. Ảnh: Chris Buck/The Guardian.

Bài viết tựa đề There Is No Safe Word phỏng vấn 8 phụ nữ từng bị Neil Gaiman tấn công và xâm hại tình dục đăng tải trên New York Magazine lần nữa khiến văn đàn thế giới hướng sự chú ý đến vụ bê bối của một trong những tác giả người Anh nổi tiếng nhất hiện nay.

Cáo buộc xâm hại tình dục của Neil Gaiman nổ ra vào tháng 7/2024. Theo Tortoise Media, hai người phụ nữ S. (từng làm bảo mẫu cho con của Gaiman) và K. (người tình cũ của Gaiman vào năm 2003, thời điểm này K. 20 tuổi) cáo buộc ông đã có những hành vi bạo lực tình dục không đồng thuận. Phía Gaiman đã phủ nhận cả hai cáo buộc này.

Tháng 8/2024, tiếp tục có thêm hai phụ nữ tố cáo ông, theo Tortoise. Caroline Wallner từng làm công việc dọn dẹp cho ngôi nhà ở New York của Gaiman từ năm 2014 đến 2021, cáo buộc ông đã mang chỗ ở và thu nhập để đe dọa, ép buộc cô quan hệ tình dục. Julia Hobsbawm OBE cho biết từng bị Gaiman cưỡng hôn vào năm 1986. Gaiman nói đây là "nhầm lẫn của một chàng trai trẻ", cho rằng nó không nên bị đánh đồng với các cáo buộc khác.

Bài viết trên New York Magazine phỏng vấn 8 phụ nữ đã đưa ra cáo buộc, 4 trong số đó từng xuất hiện trên podcast của Tortoise. Số này gồm người giúp việc, người tình cũ, bảo mẫu, người hâm mộ... Một số người về sau đã ký các thỏa thuận "bù đắp tổn thất tinh thần", từ vài chục đến hàng trăm nghìn USD với Gaiman nhưng đến nay quyết định lên tiếng.

Từ khi cáo buộc nổ ra, các dự án phim chuyển thể từ sách của tác giả người Anh đã bị hủy hoặc hoãn, bao gồm Dead Boy Detectives (tạm dịch: Những cậu bé thám tử ma) của Netflix, Good Omens (Điềm lành) của Amazon và The Graveyard Book (Câu chuyện nghĩa địa) của Disney.

Đến nay, phía Gaiman vẫn phủ nhận các cáo buộc. Người đại diện của Gaiman trước đây đã nói với Tortoise rằng "kiểu hành vi hạ mình, nô lệ, thống trị, bạo dâm và khổ dâm trong tình dục có thể không hợp khẩu vị mọi người, nhưng giữa những người trưởng thành đồng thuận, điều này là hợp pháp".

Hôm 14/1, Gaiman có lời giải trình trên blog cá nhân. Mở đầu ông viết, "Tôi chưa bao giờ can hệ đến hành vi tình dục không đồng thuận. Chưa từng". Ông vẫn tin mối quan hệ với tất cả những phụ nữ đã cáo buộc mình là "mối quan hệ tình dục hoàn toàn tự nguyện", dựa trên cách họ giao tiếp với ông vào thời điểm đó. Ông cho biết đã dành nhiều tháng để suy ngẫm về cách ông ứng xử trong các mối quan hệ.

Ông giải thích: "Tôi không sẵn sàng về mặt cảm xúc mà lại sẵn sàng về mặt tình dục, chỉ tập trung vào bản thân trong khi lẽ ra phải suy nghĩ thấu đáo hơn".

Ông cho biết một số cáo buộc "khủng khiếp" "đơn giản là chưa bao giờ xảy ra" và một số khác "đã bị bóp méo quá mức so với những gì thực sự diễn ra đến mức không liên quan gì đến thực tế".

“Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai lầm nào mà tôi đã mắc phải. Tôi không muốn quay lưng lại với sự thật, và tôi không thể chấp nhận việc bị mô tả là một người mà tôi không phải, và không thể và sẽ không thừa nhận đã làm những điều mà tôi không làm".

Nhiều fan hâm mộ bàng hoàng trước khi chứng kiến hình tượng của tác giả những cuốn sách gắn bó với tuổi thơ của họ sụp đổ. Một số nhà văn, bao gồm J.K Rowling, Jeff VanderMeer, Maureen Johnson and Naomi Alderman đã lên tiếng chỉ trích hành vi của Gaiman. Tác giả Harry Potter lên án "sự im lặng lạ kỳ" của giới văn chương trước vụ việc này.

Neil Gaiman sinh năm 1960, nổi tiếng với các tác phẩm kỳ ảo, tiểu thuyết đồ họa và sách thiếu nhi. Ông là tác giả của những tác phẩm đình đám như The Sandman (Người Cát), American Gods (Những vị thần nước Mỹ), Coraline, và Good Omens (Điềm lành), Thần thoại Bắc Âu. Gaiman đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực văn học, bao gồm giải Hugo, Nebula và Bram Stoker. Ông được ngưỡng mộ nhờ phong cách viết giàu trí tưởng tượng và khả năng kết hợp các yếu tố thần thoại, văn học cổ điển và hiện đại.