Sau cáo buộc tấn công tình dục, Neil Gaiman rút khỏi dự án phim

Tranh cãi về cuốn sách đang bán chạy nhất toàn cầu

"It Ends With Us" là cuốn sách đầu tiên của tác giả nổi tiếng người Mỹ Colleen Hoover được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, nội dung sách gây nhiều tranh luận vì được xem là lãng mạn hóa bạo lực gia đình.