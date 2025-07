Palmer làm đảo ngược cuộc đua Quả bóng Vàng

Trên sân MetLife giữa ngày hè oi ả ở New York, ngôi sao trẻ của Chelsea như một cơn gió lạnh quét qua, để lại hình ảnh PSG sững sờ cúi đầu với thất bại 0-3. Palmer có màn trình diễn đỉnh cao, và ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải".

Trước giờ bóng lăn, người ta bàn tán về kịch bản PSG nã bao nhiêu bàn vào lưới Chelsea. Nhưng rồi Palmer xuất hiện và dập tắt viễn cảnh đó chỉ trong 45 phút đầu. Anh lập cú đúp và kiến tạo bàn thứ 3 cho Joao Pedro, biến đội hình siêu sao của Luis Enrique thành những kẻ tầm thường.

Hai bàn của Palmer gần như giống hệt nhau. Anh nhận bóng bên cánh phải vòng cấm, xử lý lắt léo rồi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa. Màn trình diễn đỉnh cao ấy khiến Palmer bất ngờ được nhắc đến trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Truyền thông thế giới đồng loạt khẳng định Palmer trở thành cái tên "ngáng đường" đầy thú vị, bất chấp Ousmane Dembele mới là ứng viên sáng giá nhất năm nay. Năm ngoái, Rodri từng gây tranh cãi khi vượt mặt Vinicius Jr ở cuộc đua Quả bóng vàng nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Chiến thắng 3-0 trước PSG là thảnh quả xứng đáng cho Chelsea. Trước một gã khổng lồ nước PHáp từng hủy diệt các đối thủ với tổng tỷ số 18-0 ở 5 trận knock-out gần nhất, "The Blues" của Maresca biến mọi siêu sao bên kia chiến tuyến trở nên tầm thường, và Palmer là linh hồn của cơn địa chấn ấy.

