Chelsea chia tay cầu thủ đầu tiên sau khi vô địch Club World Cup

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Mike Penders sẽ được Chelsea đem cho mượn tại Strasbourg (Ligue 1) mùa tới để tích lũy kinh nghiệm. Thủ môn 19 tuổi gia nhập "The Blues" từ Genk hè năm ngoái với giá 17 triệu bảng nhưng ở lại Bỉ thi đấu và chỉ có 9 lần ra sân.

Dù vậy, theo The Athletic, Penders vẫn được Chelsea coi là phương án số 1 cho tương lai, tránh đi vào vết xe đổ như Thibaut Courtois từng phải lang bạt 3 lần trước khi khẳng định được vị trí.

Trước đó, HLV Enzo Maresca cũng khẳng định: "Robert Sanchez là số 1, Filip Jorgensen là số 2, còn Mike Penders cùng đội dự FIFA Club World Cup 2025™ để chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng".

Chelsea tiếp tục là một trong những CLB hoạt động năng nổ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Họ mang về những cái tên nổi bật như Jamie Gittens, Liam Delap và Joao Pedro. Ngược lại, việc cho mượn Penders được xem là bước đi khôn ngoan.

Ngoài Penders, Chelsea cũng chuẩn bị chia tay Noni Madueke (chuyển sang Arsenal) và Djordje Petrovic (gia nhập Bournemouth) ngay trong mùa hè này. Với Chelsea, cuộc tái thiết dưới thời Maresca còn rất nhiều điều đáng chờ đợi sau chức vô địch FIFA Club World Cup 2025™ đầy bất ngờ.

