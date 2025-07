FIFA gây phẫn nộ khi làm sai luật ở chung kết Club World Cup

FIFA để thời gian nghỉ giữa hiệp kéo dài tới 24 phút, gần gấp đôi so với mức tối đa 15 phút mà Luật 7: Thời gian thi đấu của IFAB quy định. Khoảng thời gian thừa ra này được dùng cho màn trình diễn ca nhạc rầm rộ theo phong cách Super Bowl, với sự xuất hiện của Robbie Williams trước khi hiệp hai bắt đầu.

Nhà báo Martyn Ziegler của The Times phát hiện sự việc khi thẳng thắn lên tiếng trên mạng xã hội X: "FIFA nói sẽ tuân thủ Luật Bóng đá mà lại tự ý phá vỡ quy định 15 phút nghỉ giữa hiệp chỉ để phục vụ show diễn 24 phút cho Infantino sao?".

Theo Ziegler, hành động này cho thấy FIFA đặt lợi ích trình diễn và thương mại lên trên sự tôn nghiêm của luật lệ bóng đá. Luật 7.2 nêu rõ: "Cầu thủ được nghỉ giữa hiệp không quá 15 phút, thời gian nghỉ uống nước trong hiệp phụ cũng không được vượt quá một phút". Ngay cả trọng tài cũng chỉ có quyền linh động trong giới hạn cho phép, chứ không thể biến 15 phút thành 24 phút một cách công khai như vậy.

Thực tế, FIFA không phải là tổ chức duy nhất quyết định các Luật Bóng đá. Quyền sửa đổi luật thuộc về Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), nơi FIFA chỉ nắm 4 trong tổng số 8 phiếu, còn lại thuộc về Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland. Việc tự ý nới luật này được coi là tiền lệ xấu, nhất là khi FIFA Club World Cup 2025™ vốn bị nhiều người coi là "màn kiếm tiền trá hình".

"Một chi tiết nhỏ như 9 phút nghỉ thêm tưởng chừng chẳng đáng gì, nhưng phơi bày bộ mặt thật của FIFA dưới thời Infantino. Đó là thương mại hóa bóng đá bằng mọi giá, bất chấp luật lệ và tinh thần thi đấu sòng phẳng, qua đó đặt ra không ít dấu hỏi cho World Cup 2026", Sport Bible viết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.