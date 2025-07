Tiền thưởng khổng lồ của Chelsea

Rạng sáng 14/7, Chelsea gây bất ngờ lớn khi thắng PSG 3-0 ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 trên sân vận động MetLife. Chiến thắng này giúp đội bóng thành London thu về một khoản tiền thưởng hấp dẫn.

Theo Sportico, Chelsea kiếm tổng cộng 116 triệu USD nhờ thành tích vô địch FIFA Club World Cup 2025, con số nhiều nhất giải. Trước đó, thầy trò HLV Enzo Maresca bỏ túi 76 triệu USD khi góp mặt tại bán kết.

Dù về nhì, PSG cũng kiếm gần 100 triệu USD ở giải đấu năm nay. Đây là những con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá, đặc biệt khi FIFA công bố tổng quỹ giải thưởng lên tới 1 tỷ USD cho giải đấu năm nay.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, từng tự hào cho rằng FIFA Club World Cup 2025 là "giải đấu thành công nhất thế giới". Lời khẳng định này một phần dựa trên tiêu chí tiền thưởng, vốn tỏ ra áp đảo so với những giải đấu khác trên thế giới.

Các đại diện châu Âu kiếm bộn tiền nhờ tham dự FIFA Club World Cup 2025. ESPN ước tính 12 đội bóng châu Âu sẽ nhận tổng cộng 623 triệu USD từ FIFA, trong khi 20 đội còn lại chỉ chia nhau số tiền thưởng 377 triệu USD .

Với khoản tiền thưởng khổng lồ, các đại diện châu Âu sẽ dễ dàng bổ sung thêm tân binh chất lượng nhằm hướng đến mùa giải 2025/26.

