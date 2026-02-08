Palmer gửi thông điệp chuyển nhượng tới MU

Cole Palmer chọn cách trả lời đanh thép nhất cho những đồn đoán về tương lai khi lên tiếng bằng màn trình diễn rực sáng trên sân cỏ.

Palmer đáp trả tin đồn muốn ra đi.

Tối 7/2, ngôi sao tấn công của Chelsea lập cú hat-trick chỉ sau 38 phút trong chiến thắng 3-1 trước Wolves tại Molineux thuộc vòng 25 Premier Leage. Anh thực hiện màn ăn mừng đầy ẩn ý, như lời khẳng định vẫn tập trung tuyệt đối cho đội bóng thành London.

Sau khi mở tỷ số cho Chelsea, Palmer chạy thẳng về phía khán đài đội khách, đưa hai tay che tai trước khi ăn mừng cùng các CĐV. Hành động ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo Daily Mail, đó là thông điệp" bỏ ngoài tai mọi ồn ào giữa lúc Palmer liên tục bị đồn đoán gia nhập MU.

Bàn mở tỷ số chỉ là khúc dạo đầu cho một buổi chiều thăng hoa của tiền đạo người Anh. Chỉ trong chưa đầy một hiệp đấu, Palmer hoàn tất cú hat-trick. Chân sút người Anh ghi 2 bàn thắng trên chấm phạt đền và một pha dứt điểm gọn gàng trước giờ nghỉ.

Đây là cú hích tinh thần quan trọng với cá nhân Palmer, bởi trước đó anh chỉ ghi được hai bàn từ tình huống bóng sống tại Premier League kể từ tháng 1/2025. Quan trọng hơn, màn trình diễn giúp Chelsea xua tan nỗi thất vọng sau khi bị Arsenal loại ở bán kết Carabao Cup, đồng thời duy trì hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League.

Thời gian qua, Palmer bị đồn đoán có thể rời Chelsea do chưa thật sự ổn định cuộc sống tại London. Trong bối cảnh áp lực bủa vây, Palmer chọn cách im lặng và để bóng đá lên tiếng. Còn với MU, ban lãnh đạo CLB được cho là rút lui khỏi thương vụ bởi mức giá của Palmer quá đắt đỏ.

Highlights Wolves 1-3 Chelsea Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD