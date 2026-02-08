Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Palmer gửi thông điệp chuyển nhượng tới MU

  • Chủ nhật, 8/2/2026 08:25 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Cole Palmer chọn cách trả lời đanh thép nhất cho những đồn đoán về tương lai khi lên tiếng bằng màn trình diễn rực sáng trên sân cỏ.

Tối 7/2, ngôi sao tấn công của Chelsea lập cú hat-trick chỉ sau 38 phút trong chiến thắng 3-1 trước Wolves tại Molineux thuộc vòng 25 Premier Leage. Anh thực hiện màn ăn mừng đầy ẩn ý, như lời khẳng định vẫn tập trung tuyệt đối cho đội bóng thành London.

Sau khi mở tỷ số cho Chelsea, Palmer chạy thẳng về phía khán đài đội khách, đưa hai tay che tai trước khi ăn mừng cùng các CĐV. Hành động ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo Daily Mail, đó là thông điệp" bỏ ngoài tai mọi ồn ào giữa lúc Palmer liên tục bị đồn đoán gia nhập MU.

Bàn mở tỷ số chỉ là khúc dạo đầu cho một buổi chiều thăng hoa của tiền đạo người Anh. Chỉ trong chưa đầy một hiệp đấu, Palmer hoàn tất cú hat-trick. Chân sút người Anh ghi 2 bàn thắng trên chấm phạt đền và một pha dứt điểm gọn gàng trước giờ nghỉ.

Đây là cú hích tinh thần quan trọng với cá nhân Palmer, bởi trước đó anh chỉ ghi được hai bàn từ tình huống bóng sống tại Premier League kể từ tháng 1/2025. Quan trọng hơn, màn trình diễn giúp Chelsea xua tan nỗi thất vọng sau khi bị Arsenal loại ở bán kết Carabao Cup, đồng thời duy trì hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League.

Thời gian qua, Palmer bị đồn đoán có thể rời Chelsea do chưa thật sự ổn định cuộc sống tại London. Trong bối cảnh áp lực bủa vây, Palmer chọn cách im lặng và để bóng đá lên tiếng. Còn với MU, ban lãnh đạo CLB được cho là rút lui khỏi thương vụ bởi mức giá của Palmer quá đắt đỏ.

Highlights Wolves 1-3 Chelsea Đêm 7/2, Cole Palmer lập hat-trick giúp Chelsea thắng Wolves 3-1 thuộc vòng 25 Premier League

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

MU dàn xếp phạt góc quá hay

Trong bàn thắng mở tỷ số trước Tottenham Hotspur, Manchester United triển khai bài phối hợp bài bản, kết thúc bằng cú dứt điểm của Bryan Mbeumo sau một chuỗi di chuyển chiến thuật của Harry Maguire, Kobbie Mainoo và các đồng đội.

1 giờ trước

Ngòi nổ từ tuyến dưới của MU

Trung vệ Lisandro Martinez chứng minh giá trị trong chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham tại vòng 25 Premier League hôm 7/2.

3 giờ trước

MU vượt thành tích cả mùa giải trước

Tối 7/2, chiến thắng 2-0 trước Tottenham đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ của MU so với mùa giải trước.

4 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Ly do Carrick giup MU thang hoa hinh anh

    Lý do Carrick giúp MU thăng hoa

    14 phút trước 08:36 8/2/2026

    0

    Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định Michael Carrick đủ tố chất để trở thành một HLV tài năng.

    MU co the dua vo dich Premier League hinh anh

    MU có thể đua vô địch Premier League

    16 phút trước 08:33 8/2/2026

    0

    Manchester United chỉ còn 3 điểm cách Man City và Aston Villa, cho thấy cơ hội đua vô địch Premier League mùa này của đội chủ sân Old Trafford không phải chuyện viển vông.

    Ben do cua Carrick neu roi MU hinh anh

    Bến đỗ của Carrick nếu rời MU

    21 phút trước 08:29 8/2/2026

    0

    Theo Manchester Evening News, vị thế của Michael Carrick tại Old Trafford thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng tích cực.

