MU vượt thành tích cả mùa giải trước

Tối 7/2, chiến thắng 2-0 trước Tottenham đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ của MU so với mùa giải trước.

MU đang thăng hoa với 4 trận thắng liên tiếp.

Sau 25 vòng ở Premier League 2025/26, "Quỷ đỏ" tích lũy 44 điểm, con số đủ để vượt qua thành tích của cả mùa trước. Mùa 2024/25, MU của Ruben Amorim lập kỷ lục tệ nhất kỷ nguyên Premier League khi về đích tận vị trí thứ 15 với 42 điểm sau 38 trận. Sự đối lập giữa 2 mùa giải phản ánh trực diện tốc độ hồi sinh tại Old Trafford.

Không chỉ cải thiện về điểm số, hàng công MU cũng cho thấy sự bùng nổ đáng kể. Với 46 bàn thắng sau 25 vòng, MU hiện ghi nhiều bàn hơn tổng số pha lập công của mùa 2024/25 (44 bàn). Lối chơi chủ động, tốc độ và giàu ý tưởng giúp MU thoát khỏi hình ảnh bế tắc từng ám ảnh họ trong giai đoạn trước.

Hàng thủ cũng mang đến tín hiệu tích cực. Dưới thời Carrick, MU có 2 trận giữ sạch lưới trong 4 trận, bằng với số trận không thủng lưới trong 21 vòng đầu của mùa này. Sự cải thiện đến từ tính tổ chức tốt hơn, cự ly đội hình hợp lý và khả năng kiểm soát thế trận ngay từ tuyến giữa.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Tottenham còn giúp MU lần đầu tiên thắng liên tiếp 4 vòng đấu tại Premier League kể từ tháng 3/2024. Chuỗi kết quả này đưa "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Đây cũng là lần đầu tiên MU đánh bại Tottenham trên mọi đấu trường kể từ tháng 11/2022. Một cột mốc nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn trong hành trình khôi phục bản sắc chiến thắng tại sân Old Trafford.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD