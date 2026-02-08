Messi ghi bàn vào lưới Barcelona SC

Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng và kiến tạo trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.

Trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ Champions Tour 2026, Inter Miami đối đầu với Barcelona SC, đội bóng nổi tiếng của Ecuador do lấy cảm hứng từ CLB Barcelona tại Tây Ban Nha.

Trên sân Estadio Monumental ở Guayaquil, Messi có màn trình diễn xuất sắc với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Phút 31, Messi rê bóng qua hàng thủ đối phương rồi tung cú sút chân trái đẹp mắt, ghi bàn mở tỷ số cho Inter Miami.

Ngay trước giờ nghỉ, Barcelona SC gỡ hòa nhờ pha đánh đầu cận thành mạnh mẽ của Joao Rojas. Nhưng ngay trước tiếng còi hết hiệp một, với đường kiến tạo xuất sắc từ Messi, Germán Berterame ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami.

Sang hiệp hai, cả hai đội thực hiện nhiều sự thay đổi người. Inter Miami rút Messi ra nghỉ để đưa Luis Suarez vào sân. Bởi thế, đến cuối hiệp hai, Barcelona SC có bàn gỡ muộn để ấn định trận đấu với kết quả hòa 2-2.

Đây là trận giao hữu thứ 3 của HLV Javier Mascherano cùng các học trò trong quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới. CLB này có trận khởi động đầu tiên không như ý khi để thua đậm 0-3 trước CLB Alianza Lima tại Peru. Sau đó, sang đất Colombia, Inter Miami giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Nacional.