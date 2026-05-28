Palace chọn người thay thế Glasner

Crystal Palace nhanh chóng đạt thỏa thuận với huấn luyện viên Andoni Iraola để thay thế Oliver Glasner ngay sau khi giành chức vô địch Conference League.

Triều đại của Glasner tại Crystal Palace vừa chính thức khép lại trong vinh quang sau khi ông giúp "The Eagles" giành chức vô địch Conference League mùa giải năm nay. Ngay sau khi chia tay chiến lược gia người Áo, đội chủ sân Selhurst Park nhanh chóng chứng minh sự chuyên nghiệp khi nhắm đến một cái tên khả dĩ để thay thế ông

Theo La Gazzetta dello Sport , Crystal Palace cân nhắc bổ nhiệm Iraola, người cũng vừa xác nhận rời Bournemouth vào cuối mùa giải năm nay cách đây chưa lâu. Đây là một bước đi đầy bất ngờ khi nhà cầm quân 43 tuổi được cho là đã khước từ nhiều đội bóng như AC Milan, Bayer Leverkusen và Benfica để chọn ở lại Premier League.

Iraola vừa trải qua một mùa giải thăng hoa khi đưa Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 6, thành tích cao nhất lịch sử câu lạc bộ, và giành quyền tham dự Europa League. Nguyên nhân chính khiến ông ưu tiên Crystal Palace là sự ổn định của gia đình tại Anh cùng niềm tin tuyệt đối vào dự án thể thao của chủ tịch Steve Parish.

"The Eagles" sẵn sàng cấp cho Iraola mức ngân sách chuyển nhượng cao gấp ba lần so với AC Milan. Một lời đề nghị trị giá nhiều triệu bảng cũng được thông qua, cho thấy tham vọng cực lớn của đội bóng thành London trong việc nâng tầm vị thế vào mùa tới.

Với hồ sơ ấn tượng cùng triết lý bóng đá hiện đại, Iraola được kỳ vọng sẽ giúp Crystal Palace hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

