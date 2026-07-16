Ôtô điện VinFast đồng loạt giảm giá, nhiều nhất 170 triệu đồng

Đợt điều chỉnh giảm giá được VinFast thực hiện với nhiều ôtô điện thuộc cả nhóm xe cá nhân VF lẫn các dòng xe Green chuyên chạy dịch vụ.

Trên website chính thức, VinFast vừa tiến hành điều chỉnh giá bán cho loạt ôtô điện phổ thông, cả ở dòng VF cá nhân lẫn dòng Green chuyên cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải. Khoảng giảm giá thấp nhất 17 triệu đồng, cao nhất đến 170 triệu đồng.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ bán chạy hàng đầu VinFast VF 3 được điều chỉnh giảm 17-19 triệu đồng, giúp giá xe giảm về 285-296 triệu đồng. VinFast VF 5 hiện có giá 496 triệu đồng, sau khi giảm 33 triệu đồng so với giá bán cũ.

Dòng MPV thuần điện VinFast VF MPV 7 cũng được giảm mạnh giá bán, từ 819 triệu đồng hiện có thể được mua ở giá 750 triệu đồng.

Các xe SUV đô thị gồm VF 6 và VF 7 được điều chỉnh giảm 43-60 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện, VinFast VF 6 có giá 646-699 triệu đồng, trong khi VinFast VF 7 có giá 740-879 triệu đồng tùy phiên bản và cấu hình hệ dẫn động.

Đợt điều chỉnh mới nhất giúp VinFast VF 8 có giá khởi điểm 898 triệu đồng cho bản Eco, lên đến 1,079 tỷ đồng ở bản Plus. VinFast VF 8 hoàn toàn mới cũng được giảm 100 triệu đồng, đưa giá bán về 899 triệu đồng.

Dòng xe Phiên bản Giá cũ (triệu đồng) Giá mới (triệu đồng) Điều chỉnh (triệu đồng) VF 3 Eco 302 285 -17

Plus 315 296 -19 VF 5 Plus 529 496 -33 VF MPV 7

819 750 -69 VF 6 Eco 689 646 -43

Plus 745 699 -46 VF 7 Eco 789 740 -49

Plus Tiêu chuẩn 889 830 -59

Plus 2 cầu 939 879 -60 VF 8 Eco 1.019 898 -121

Plus 1.199 1.079 -120 VF 8 thế hệ mới

999 899 -100 VF 9 Eco 1.499 1.348 -151

Plus 7 ghế 1.699 1.529 -170 Minio Green

269 188 -81 Herio Green Tiêu chuẩn 1 499 469 -30

Tiêu chuẩn 2 479 450 -29 Nerio Green

668 628 -40 Limo Green

749 699 -50 EC Van Tiêu chuẩn 285 268 -17

Nâng cao 305 286 -19

Nâng cao - cửa trượt 325 306 -19

Mẫu SUV điện cỡ E VF 9 có giá 1,348 tỷ đồng cho bản Eco, giảm 151 triệu đồng so với giá bán cũ. Khoảng giảm giá lớn nhất 170 triệu đồng áp dụng cho VF 9 bản Plus cấu hình 7 chỗ ngồi, giúp giá bán hiện tại ở mức 1,529 tỷ đồng .

Nhóm xe dịch vụ của VinFast hiện bao gồm các sản phẩm Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green. Trong số này, Minio Green được giảm 51 triệu đồng, giúp giá bán hiện tại 188 triệu đồng - tức tương đương VinFast VF 2.

Limo Green nhận khoảng điều chỉnh 50 triệu đồng, giá bán hiện tại 699 triệu đồng. Các mẫu xe khác như Herio Green, Nerio Green được giảm giá 29-40 triệu đồng, hiện khởi điểm lần lượt 450 triệu đồng và 628 triệu đồng.

Xe van điện EC Van cũng được giảm 17-19 triệu đồng, giúp giá bán hiện tại khởi điểm 268 triệu đồng, cao nhất 306 triệu đồng cho bản Nâng cao trang bị cửa trượt.

Danh mục sản phẩm đa dạng ở nhiều phân khúc, phục vụ nhiều mục đích sử dụng đang là nền tảng cho thành công của VinFast ở thị trường nội địa. Báo cáo mới nhất cho biết VinFast đã bán ra tổng cộng 115.916 xe điện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động thái điều chỉnh giảm giá bán mới nhất có thể sẽ giúp VinFast tiếp tục duy trì sức bán tốt, qua đó củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam.