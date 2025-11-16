Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô cháy rụi trong khuôn viên chung cư ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 16/11/2025 15:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 16/11, một chiếc xe ôtô cháy trong khu vực đỗ xe của chung cư Hoàng Anh River View, phường An Khánh. Ngọn lửa lan sang một xe ôtô 7 chỗ khác bên cạnh gây hư hỏng.

Cháy ôtô trong khu vực để xe chung cư Khoảng gần 11h trưa ngày 16/11, chiếc ô tô hiệu Nissan 5 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, thuộc TP Thủ Đức cũ TP.HCM,) bất ngờ phát hỏa.

Khoảng gần 11h trưa ngày 16/11, chiếc ôtô hiệu Nissan 5 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, thuộc TP Thủ Đức cũ TP.HCM,) bất ngờ phát hỏa.

Lửa được phát hiện bốc lên từ khu vực ca-pô của xe. Nhiều cư dân phát hiện khói lửa đã hô hoán, cùng ban quản lý dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành do ngọn lửa bùng lên quá nhanh.

Sau ít phút, ngọn lửa bao trùm hoàn toàn chiếc ôtô 5 chỗ và cháy xém phần đuôi của một chiếc ôtô 7 chỗ đậu ngay phía trước.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ - Công an TP.HCM đã điều động một số xe chuyên dụng cùng gần chục cán bộ chiến sĩ đến khu vực xảy ra đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã kéo vòi rồng, dập tắt đám cháy sau khoảng 5 phút. Chiếc ôtô 5 chỗ bị cháy trơ khung, các cửa kính chắn gió và cửa sổ bị lửa nung nóng làm vỡ vụn. Ôtô 7 chỗ bên cạnh bị cháy lan, hư hỏng nặng phần đuôi xe.

Được biết, chủ chiếc ôtô 5 chỗ là người lái xe công nghệ, đã để phương tiện tại đây để về nhà nghỉ ngơi.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cháy lớn tại kho phế liệu

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại kho phế liệu ở xã Hòn Đất (An Giang), tạo cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng chữa cháy cùng dân quân địa phương đã khống chế được đám cháy.

5 giờ trước

Nhà 7 tầng cháy ở Hà Nội, cảnh sát kịp thời giải cứu một phụ nữ

Tối 15/11, cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà 7 tầng bốc cháy trong ngõ 80 Trung Kính và giải cứu 1 phụ nữ bị mắc kẹt.

7 giờ trước

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

24 giờ trước

https://vov.vn/xa-hoi/o-to-chay-rui-trong-khuon-vien-chung-cu-o-tphcm-post1246274.vov

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM

Cháy ôtô Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Anh River View Phường An Khánh Đường Nguyễn Văn Hưởng Khu để xe Phát hỏa

    Đọc tiếp

    Mua lon keo dai gay ngap sau, Khanh Hoa canh bao hinh anh

    Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, Khánh Hòa cảnh báo

    23 phút trước 16:29 16/11/2025

    0

    Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đã nâng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, yêu cầu người dân vùng núi khẩn trương di dời.

    Sau rom bo luc nhuc trong khu dan cu o TP.HCM hinh anh

    Sâu róm bò lúc nhúc trong khu dân cư ở TP.HCM

    2 giờ trước 14:42 16/11/2025

    0

    Ngày 16/11, đại diện UBND phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi nắm thông tin về hiện tượng sâu róm bùng phát, cơ quan chuyên môn đang tìm nguyên nhân, cách xử lý để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý