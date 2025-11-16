Ôtô cháy rụi trong khuôn viên chung cư ở TP.HCM

Ngày 16/11, một chiếc xe ôtô cháy trong khu vực đỗ xe của chung cư Hoàng Anh River View, phường An Khánh. Ngọn lửa lan sang một xe ôtô 7 chỗ khác bên cạnh gây hư hỏng.

Cháy ôtô trong khu vực để xe chung cư Khoảng gần 11h trưa ngày 16/11, chiếc ô tô hiệu Nissan 5 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, thuộc TP Thủ Đức cũ TP.HCM,) bất ngờ phát hỏa.

Lửa được phát hiện bốc lên từ khu vực ca-pô của xe. Nhiều cư dân phát hiện khói lửa đã hô hoán, cùng ban quản lý dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành do ngọn lửa bùng lên quá nhanh.

Sau ít phút, ngọn lửa bao trùm hoàn toàn chiếc ôtô 5 chỗ và cháy xém phần đuôi của một chiếc ôtô 7 chỗ đậu ngay phía trước.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ - Công an TP.HCM đã điều động một số xe chuyên dụng cùng gần chục cán bộ chiến sĩ đến khu vực xảy ra đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã kéo vòi rồng, dập tắt đám cháy sau khoảng 5 phút. Chiếc ôtô 5 chỗ bị cháy trơ khung, các cửa kính chắn gió và cửa sổ bị lửa nung nóng làm vỡ vụn. Ôtô 7 chỗ bên cạnh bị cháy lan, hư hỏng nặng phần đuôi xe.

Được biết, chủ chiếc ôtô 5 chỗ là người lái xe công nghệ, đã để phương tiện tại đây để về nhà nghỉ ngơi.