Cháy lớn tại kho phế liệu

  • Chủ nhật, 16/11/2025 11:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại kho phế liệu ở xã Hòn Đất (An Giang), tạo cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng chữa cháy cùng dân quân địa phương đã khống chế được đám cháy.

chay anh 1

Diện tích cháy khoảng 300 m2. Ảnh: P. Vũ.

Theo thông tin ban đầu, vụ hoả hoạn xảy ra vào đầu tối 15/11, đám cháy bùng phát tại kho phế liệu của ông Nguyễn Văn Hiệu (SN 1972), thuộc ấp Sư Nam, xã Hòn Đất. Kho chứa nhiều phế liệu nhựa, nilon và các loại phế liệu dễ bén lửa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC cùng các các lực lượng địa phương, dân quân nhanh chóng có mặt, triển khai biện pháp khống chế ngọn lửa.

Đến 21h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng khu dân cư lân cận. Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Người dân địa phương cho biết ngọn lửa có thể xuất phát từ sự cố chập điện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

