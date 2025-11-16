Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà 7 tầng cháy ở Hà Nội, cảnh sát kịp thời giải cứu một phụ nữ

  • Chủ nhật, 16/11/2025 10:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 15/11, cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà 7 tầng bốc cháy trong ngõ 80 Trung Kính và giải cứu 1 phụ nữ bị mắc kẹt.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, tối 15/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kịp thời tiếp cận, đưa một phụ nữ mắc kẹt ra ngoài an toàn trong vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 7 tầng trong ngõ 80 phố Trung Kính (phường Yên Hòa).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng trên của ngôi nhà ở số 28, ngõ 80 phố Trung Kính nên lập tức gọi báo lực lượng cứu hỏa.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội) điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường. Đồng thời, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động thêm 1 xe chỉ huy trực tiếp đến để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

hoa hoan anh 1

Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh: CACC)

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vẫn còn 1 người mắc kẹt bên trong nhà, được xác định là chị N.T.T. (SN 1988), chủ căn nhà. Khói dày đặc bao trùm tầng 7 khiến chị T. không thể tự thoát xuống dưới.

Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tích cực chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang các tầng liền kề và nhà dân xung quanh.

hoa hoan anh 2

Nạn nhân được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa xuống vị trí an toàn. Ảnh: CACC.

Sau khoảng 30 phút, các chiến sĩ tiếp cận được chị T. và hướng dẫn chị di chuyển theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn. Ngọn lửa cũng được khống chế hoàn toàn, không lan sang các hộ dân xung quanh.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây 2 hôm, trên phố Phạm Ngọc Thạch cũng xảy ra vụ cháy tại khu vực chuồng cọp của căn hộ trên tầng 5 khu tập thể Trung Tự.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội) điều động cán bộ, chiến sĩ và 2 phương tiện chữa cháy đến thực hiện nhiệm vụ.

Sau khoảng 15 phút có mặt, Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

