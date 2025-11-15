Cháy nhà trọ ở Nha Trang lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy

Hàng chục người sống trong khu nhà trọ 4 tầng tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hồng Sơn (Khánh Hòa) hoảng hốt tháo chạy khi hỏa hoạn bùng phát lúc rạng sáng.

Sáng 15/11, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vẫn phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h36 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo cháy tại khu nhà trọ 4 tầng nằm ngay ngã tư Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hồng Sơn. Sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường, điều tra vụ cháy.

Đến khoảng 5h10, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, đưa chị T.T.T.H. (25 tuổi, trú xã Hòa Trí) ra ngoài an toàn. Nạn nhân bị bỏng khoảng 30% cơ thể và đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều vật dụng, tài sản trong khu nhà trọ bị thiêu rụi hoàn toàn. Khói đen ám đặc tường, mùi khét vẫn còn nồng nặc. Nhiều người dân sinh sống trong dãy trọ và khu vực lân cận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Căn nhà trọ 4 tầng bị cháy rụi.

Một người phụ nữ thuê trọ tại tầng 2 kể lại thời điểm xảy ra cháy, bà đang ở trong phòng thì ngửi thấy mùi khét, ngay sau đó là tiếng hô “cháy, cháy” từ các phòng phía cuối dãy. “

Tôi cùng vài người lấy bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng ngọn lửa bùng lên quá nhanh, chúng tôi đành phải bỏ chạy ra ngoài”, bà nói trong hoảng loạn.

Trước đó, ngày 6/9/2025, tại Nha Trang cũng xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà 4 tầng chuyên kinh doanh các mặt hàng phụ kiện cửa, móc khóa.

Cụ thể, 19h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 ngôi nhà 4 tầng rộng khoảng 50 m² trên đường Thái Nguyên (phường Nha Trang).

Sau khi nghe tiếng nổ, người dân phát hiện cháy và hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều 5 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên việc khống chế đám cháy gặp khó khăn.

Lực lượng cứu hỏa phải chia nhiều hướng phun vòi rồng, đồng thời dùng xe thang tiếp cận từ trên cao để ngăn cháy lan sang nhà kế bên.

Đến 22h, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã khống chế hoàn toàn vụ hỏa hoạn.