Hơn 3.000 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn lớn nhất TP.HCM

Sáng 14/11, UBND TP.HCM tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn quy mô lớn tại khu đô thị Vinhomes Grand Park (quận 9 cũ). Buổi diễn tập do Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng nhiều sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Theo kịch bản giả định, tại tầng 7 của tòa chung cư GH6, chủ nhà bỏ bếp đang hoạt động rồi hoảng loạn, khiến lửa bùng lan. Nhiều người ở các căn hộ kế bên mắc kẹt, kêu cứu. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận cứu người mắc kẹt trước khi khói lan sâu.

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 100 phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn lớn nhất năm 2025. Đây là lần hiếm hoi quy mô lớn nhất được tổ chức tại TP.HCM đến thời điểm này.

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận cứu người mắc kẹt trước khi khói lan sâu. Các chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng để vận chuyển nạn nhân đến điểm sơ cứu an toàn.

Hơn 10.000 cư dân đang sinh sống, làm việc tại khu vực được mô phỏng giả định bị ảnh hưởng bởi đám cháy và mất điện toàn bộ hệ thống. Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn của người dân.

Lực lượng chỉ huy triển khai 3 loại flycam để quan sát toàn cảnh khu vực cháy và xác định vị trí nạn nhân mắc kẹt. Hình ảnh truyền trực tiếp giúp các mũi cứu hộ điều chỉnh phương án tiếp cận nhanh và chính xác hơn.

Các chiến sĩ PCCC triển khai hệ thống ròng rọc để đưa người bị nạn từ khu vực tầng cao xuống mặt đất. Nhiều mũi cứu hộ hoạt động đồng thời, trong khi lực lượng khác phun nước khống chế đám cháy giả định.

Đội ngũ Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ sơ cứu cho nạn nhân được đưa ra từ tầng cao trong tình huống cháy giả định. Công tác ổn định tâm lý và kiểm tra chấn thương được thực hiện ngay tại trạm y tế dã chiến.

Một nạn nhân được chuyển xuống đất bằng cáng treo trong khi khói vẫn tỏa ra tại các tầng trên. Lực lượng cứu hộ theo sát quá trình hạ cáng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Một vụ va chạm giữa hai ôtô gần hiện trường vụ cháy được đưa vào kịch bản, có người bị thương và mắc kẹt trong xe. Lực lượng cứu hộ dùng máy cắt kim loại, phá cửa đưa người bị nạn ra ngoài.

Robot phun nước điều khiển từ xa, thiết bị hiện đại bậc nhất của lực lượng PCCC, tham gia chữa cháy.

Dừng sai vạch, leo vỉa hè, bấm điện thoại khi lái xe... là những “lỗi quen” của không ít người ở TP.HCM. Hành vi này không chỉ bị phạt nặng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Tối 8/11, trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh hỗn loạn khi triều cường dâng cao gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường. Phương tiện chen chúc giữa dòng nước, người dân vật vã di chuyển qua đoạn ngập.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.