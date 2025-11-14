Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 3.000 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn lớn nhất TP.HCM

  • Thứ sáu, 14/11/2025 12:17 (GMT+7)
  • 42 phút trước

TP.HCM tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại khu đô thị hơn 10.000 người, huy động hàng nghìn cán bộ cùng 100 xe phương tiện chuyên dụng.

dien tap pccc TP.HCM anh 1

Sáng 14/11, UBND TP.HCM tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn quy mô lớn tại khu đô thị Vinhomes Grand Park (quận 9 cũ). Buổi diễn tập do Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng nhiều sở, ban ngành, đơn vị liên quan.
dien tap pccc TP.HCM anh 2

Theo kịch bản giả định, tại tầng 7 của tòa chung cư GH6, chủ nhà bỏ bếp đang hoạt động rồi hoảng loạn, khiến lửa bùng lan. Nhiều người ở các căn hộ kế bên mắc kẹt, kêu cứu. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận cứu người mắc kẹt trước khi khói lan sâu.
dien tap pccc TP.HCM anh 3

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 100 phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn lớn nhất năm 2025. Đây là lần hiếm hoi quy mô lớn nhất được tổ chức tại TP.HCM đến thời điểm này.
dien tap pccc TP.HCM anh 4

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận cứu người mắc kẹt trước khi khói lan sâu. Các chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng để vận chuyển nạn nhân đến điểm sơ cứu an toàn.
dien tap pccc TP.HCM anh 5

Hơn 10.000 cư dân đang sinh sống, làm việc tại khu vực được mô phỏng giả định bị ảnh hưởng bởi đám cháy và mất điện toàn bộ hệ thống. Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn của người dân.
dien tap pccc TP.HCM anh 6

Lực lượng chỉ huy triển khai 3 loại flycam để quan sát toàn cảnh khu vực cháy và xác định vị trí nạn nhân mắc kẹt. Hình ảnh truyền trực tiếp giúp các mũi cứu hộ điều chỉnh phương án tiếp cận nhanh và chính xác hơn.
dien tap pccc TP.HCM anh 7

Các chiến sĩ PCCC triển khai hệ thống ròng rọc để đưa người bị nạn từ khu vực tầng cao xuống mặt đất. Nhiều mũi cứu hộ hoạt động đồng thời, trong khi lực lượng khác phun nước khống chế đám cháy giả định.
dien tap pccc TP.HCM anh 8

Đội ngũ Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ sơ cứu cho nạn nhân được đưa ra từ tầng cao trong tình huống cháy giả định. Công tác ổn định tâm lý và kiểm tra chấn thương được thực hiện ngay tại trạm y tế dã chiến.
dien tap pccc TP.HCM anh 9

Một nạn nhân được chuyển xuống đất bằng cáng treo trong khi khói vẫn tỏa ra tại các tầng trên. Lực lượng cứu hộ theo sát quá trình hạ cáng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
dien tap pccc TP.HCM anh 10

Một vụ va chạm giữa hai ôtô gần hiện trường vụ cháy được đưa vào kịch bản, có người bị thương và mắc kẹt trong xe. Lực lượng cứu hộ dùng máy cắt kim loại, phá cửa đưa người bị nạn ra ngoài.
dien tap pccc TP.HCM anh 11

Robot phun nước điều khiển từ xa, thiết bị hiện đại bậc nhất của lực lượng PCCC, tham gia chữa cháy.
dien tap pccc TP.HCM anh 12

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM trao hoa, khen thưởng các lực lượng đã hoàn thành tốt buổi diễn tập quy mô lớn.

