Vừa lái xe, vừa xem điện thoại ở TP.HCM

Theo ghi nhận ngày 13/11, trên quốc lộ 13, không khó để bắt gặp hình ảnh người điều khiển xe máy vẫn chủ quan đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm

Trên tuyến đường Điện Biên Phủ, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Sài Gòn, nhiều trường hợp vừa chạy vừa sử dụng điện thoại, thậm chí nhắn tin hoặc nghe gọi giữa dòng xe đông đúc.

Vào buổi sáng, nhiều người vẫn liều lĩnh chạy bộ dưới lề đường đông đúc, thậm chí đi ngược chiều, bất chấp nguy cơ va chạm với các phương tiện qua lại.

Không ít phụ huynh khi đưa rước con đến trường vẫn phớt lờ quy định đội mũ bảo hiểm, các em ngồi sau xe không được bảo vệ đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao trong giờ cao điểm.

Một số người vừa lái xe vừa dùng điện thoại, không để ý môi trường xung quanh và các phương tiện khác.

Các hành vi này xuất hiện đồng thời trên nhiều tuyến phố, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến người đi đường phải thấp thỏm từng giây. Camera giao thông AI đã được lắp đặt nhưng thực tế còn rất nhiều người chủ quan.

Đáng chú ý, có trường hợp một người mẹ chở con nhỏ vẫn vừa điều khiển xe vừa xem điện thoại.

Không chỉ sử dụng điện thoại, tại đường Nguyễn Tất Thành, nhiều người điều khiển xe máy tìm cách “thoát” kẹt xe bằng cách leo vỉa hè.

Nhiều người đi xe máy vẫn bỏ qua việc cài quai mũ bảo hiểm, để lại nguy cơ chấn thương nặng nếu xảy ra va chạm.

Tại đường Cách mạng Tháng 8 giao Điện Biên Phủ, nhiều xe máy dừng và đặc biệt là đè lên vạch dành cho làn xe ưu tiên rẽ phải. Vài người phía sau liên tục bóp còi để yêu cầu xe phía trước nhích ra.

Một số tài xế còn tranh thủ vượt lên phía trước, tạo ra cảnh tạt ngang, chen lấn.

Cũng theo ghi nhận, tại Quốc lộ 13, nhiều người băng qua đường ray tàu lửa để quay đầu xe, bất chấp biển cấm.

Mức phạt theo Nghị định 168 đối với người tham gia giao thông sử dụng điện thoại không hề nhẹ: từ 800.000 tới 1 triệu đồng với xe máy và có thể lên tới 6 triệu đồng với ôtô. Thế nhưng, việc lái xe trong khi chăm chú vào điện thoại vẫn diễn ra tràn lan trên nhiều tuyến phố ở TP.HCM, mỗi khoảnh khắc như vậy đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người.

Sau gần một thập kỷ bỏ hoang, khu đất vàng 4 ha số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM), đang được khẩn trương thu dọn cây cối, tháo dỡ biệt thự cũ để làm đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Ngày 5/11, triều cường lên cao giờ tan tầm, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) thành biển nước. Người dân vật vã về nhà.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.