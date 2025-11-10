Mệt mỏi nhích từng mét trên Quốc lộ 13 TP.HCM

Sáng 10/11, dòng xe trên Quốc lộ 13 kẹt kéo dài hơn 4 km, bắt đầu từ ngã tư Bình Phước và nối đến cầu Bình Triệu 2, khiến việc di chuyển qua tuyến đường này trở nên khó khăn.

Từ 6h30, dòng xe bắt đầu ken đặc trên Quốc lộ 13 hướng vào trung tâm TP.HCM. Đến 7h15, đoạn qua ngã tư Bình Triệu, khu vực dưới chân cầu, giao lộ Phạm Văn Đồng đều tê liệt.

"Sáng nào đi làm, tôi cũng phải chạy sớm hơn cả tiếng mà vẫn bị kẹt ở đoạn này. Xe cộ chen chúc, di chuyển chậm như rùa. Nhiều hôm nhìn đồng hồ chỉ sợ trễ giờ làm, có khi phải gọi xin báo muộn, thành ra ngày nào cũng căng thẳng”, cô Thu chia sẻ.

Người đi xe máy vội vã nhích từng mét một giữa dòng xe đông đặc, cố gắng tiến lên khẩn trương để kịp giờ làm.

Ngay cả xe cứu thương cũng không thoát khỏi cảnh ùn tắc, buộc nhân viên y tế phải vật lộn nhích từng mét để đưa bệnh nhân cấp cứu kịp thời.

Người đi bộ cố gắng tận dụng từng khe hở giữa các phương tiện đông đặc, vừa phải quan sát xe cộ, vừa nôn nóng vượt qua đoạn đường ùn tắc.

Tài xế xe buýt đau đầu nhích từng chút một giữa dòng xe, vừa cố gắng rước và trả khách an toàn, vừa phải quan sát liên tục để tránh va chạm. Mỗi chuyến xe trở thành thử thách cho tài xế.

Tại vòng xoay cầu Bình Lợi, dòng xe từ nhiều hướng dồn về chen chúc nhau trong không gian hẹp. Xe máy, ôtô và xe tải nhích từng mét, nhiều người căng thẳng, mệt mỏi khi phải chờ lâu giữa biển xe nối dài.

Hàng quán, sạp bán ăn vặt trên vỉa hè lấn ra đường, khiến không gian di chuyển vốn đã chật hẹp càng thêm bít kín. Tình trạng kẹt vỉa hè này góp phần làm ùn ứ giao thông kéo dài, khiến buổi sáng trở nên hỗn loạn và căng thẳng hơn.

Một số người đi xe máy phải len lỏi, thậm chí leo lên vỉa hè để thoát cảnh ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 13.

Nguyên nhân là cầu Bình Triệu 1 đang thi công nâng tĩnh không để tàu thuyền lưu thông thuận tiện. Trong thời gian này, ôtô bị cấm lưu thông, chỉ còn xe máy được phép qua cầu. Lưu lượng ôtô dồn sang cầu Bình Triệu 2 vốn đã thường xuyên quá tải, tạo ra nút cổ chai.

