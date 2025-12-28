Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một đơn vị cung cấp bữa ăn học đường vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm

  • Chủ nhật, 28/12/2025 08:33 (GMT+7)
Ngày 27/12, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Xe chở thực phẩm của Công ty Nhật Anh.

Trước đó, ngày 25/12, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực Y tế, Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra các bếp ăn của Công ty Nhật Anh tại Trường Tiểu học Đại Hưng, Tiểu học Hợp Thanh A, Tiểu học Hợp Thanh B, Tiểu học Hợp Tiến B, xã Mỹ Đức.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Cụ thể, việc giao nhận thực phẩm của công ty không đảm bảo an toàn; vận chuyển bằng xe máy thiếu dụng cụ bảo quản, thực phẩm không có tem nhãn mác.

Khu vực bếp chế biến không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiết kế không tránh ô nhiễm chéo, cống thoát nước không che kín, có côn trùng, nhân viên không sử dụng găng tay, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định.

Ngoài ra, công ty này còn sử dụng xe máy kéo xe bò cải tiến để vận chuyển suất ăn cho Trường Tiểu học Đại Hưng, không đảm bảo vệ sinh.

Đáng chú ý, công ty làm khống hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên để gửi UBND xã và các trường thẩm định. Quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn phát hiện công ty đã nhập của các đơn vị không bảo đảm về an toàn thực phẩm (thịt lợn, thủy hải sản, rau, củ, quả…), thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động sai phạm của Công ty Nhật Anh để xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

