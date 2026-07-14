Ôtô bị cuốn trôi, bão Bavi biến phố Hà Bắc, Liêu Ninh thành sông

Nhiều tuyến phố ở Hà Bắc và Liêu Ninh bị nước lũ nhấn chìm sau mưa lớn do bão Bavi. Ôtô bị cuốn trôi, giao thông tê liệt, người dân phải bơi và chèo ván để di chuyển.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu vực thuộc tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh bị ngập sâu sau những trận mưa xối xả. Nước lũ tràn ngập đường phố, cuốn trôi ôtô và biến nhiều khu dân cư thành những dòng sông.

Mưa bão làm tăng nguy cơ lũ lụt tại Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy.

Theo truyền thông địa phương ngày 14/7, mực nước tại nhiều tuyến đường ở huyện Khoan Thành (Kuancheng, tỉnh Hà Bắc) dâng lên hơn 2 m. Huyện này có khoảng 240.000 dân và nằm ven sông Loan.

Nhiều đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt ôtô va vào nhau khi nổi bập bềnh trên mặt nước trước khi bị dòng lũ cuốn trôi.

Đợt ngập lụt xảy ra sau khi bão Bavi - cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc đại lục từ đầu năm - mang theo mưa lớn đến khu vực ven biển phía đông và gió mạnh quét qua các đô thị đông dân.

Cảnh tượng tê liệt ở Trung Quốc khi bão Bavi đổ bộ Bão Bavi gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, khiến trường học đóng cửa, hàng chục nghìn người sơ tán.

Giới chức cảnh báo bão sẽ tiếp tục gây mưa rất lớn tại các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt tại những khu vực vốn đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa liên tiếp.

Đài truyền hình trung ương CCTV cho biết khoảng 1.800 người dân tại huyện Khoan Thành bị mắc kẹt do nước lũ. Chính quyền địa phương khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là sơ tán và bố trí nơi ở an toàn cho người dân.

Tại tỉnh Liêu Ninh, cơ quan chức năng đã ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét, mức cảnh báo cao nhất.

"Trong thời gian áp dụng cảnh báo đỏ về mưa lớn, tất cả hoạt động làm việc, kinh doanh và các sự kiện tập trung đông người phải tạm dừng", chính quyền tỉnh Hà Bắc thông báo trên nền tảng WeChat.

Người dân bơi và chèo ván giữa phố ngập

Nhiều đoạn video đăng trên nền tảng Xiaohongshu (RedNote) cho thấy một người bơi ngửa ngay giữa tuyến đường ngập ở thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), nơi hàng dài ôtô đỗ ven đường gần như bị nước nhấn chìm hoàn toàn.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người sử dụng ván chèo để di chuyển qua các tuyến phố ngập nước, theo Reuters.

Trên WeChat, một đoạn clip còn cho thấy một người đàn ông lướt ván trên mặt nước phía sau một chiếc ôtô đang chạy qua tuyến đường ngập sâu tại Thẩm Dương. Một video khác ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát phải đẩy một chiếc xe gần như chìm hoàn toàn trong nước lũ.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường sắt tại Thẩm Dương phải tạm dừng hoạt động. Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết hơn 30 đoạn đường sắt bị ảnh hưởng.

Nhiều trường học tại các địa phương, trong đó có tỉnh Cát Lâm, cũng đã cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo CCTV, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo một số khu vực ở Đông Bắc nước này có thể xuất hiện dông mạnh hoặc mưa đá kèm gió giật từ cấp 8 trở lên.

Đặc biệt, khu vực miền trung và miền bắc tỉnh Giang Tô được dự báo có gió giật cấp 10, cục bộ trên cấp 11, thậm chí có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy. Gió cấp 11 có thể đạt tốc độ khoảng 117 km/h.

Ôtô bị lũ cuốn, người dân chèo ván giữa phố ở Trung Quốc Nước lũ dâng hơn 2 m tại nhiều khu vực ở Hà Bắc và Liêu Ninh, cuốn trôi phương tiện, khiến người dân phải bơi hoặc chèo ván di chuyển khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn.

Bão Bavi vẫn duy trì cường độ sau gần hai tuần

Bão Bavi, có vùng ảnh hưởng rộng tương đương diện tích nước Pháp, hình thành trên Thái Bình Dương cách đây 13 ngày. Dù đã đổ bộ vào miền đông Trung Quốc tối 11/7, cấu trúc của bão đến ngày 13/7 vẫn được giữ gần như nguyên vẹn, trở thành xoáy thuận nhiệt đới tồn tại lâu nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ đầu năm đến nay.

Các nhà khí tượng Trung Quốc cho biết nguyên nhân là Bavi vẫn duy trì được "lõi ấm" với cấu trúc hiếm gặp, giúp cơn bão giữ lại lượng hơi ẩm rất lớn trong quá trình di chuyển lên phía bắc, hướng về bán đảo Triều Tiên.

Giới chuyên môn cảnh báo khi Bavi tiếp tục suy yếu và giảm tốc, toàn bộ lượng hơi ẩm tích tụ sẽ được giải phóng, kéo theo những đợt mưa cực lớn trong những ngày tới.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hiện có 46 con sông trên cả nước đang có mực nước vượt ngưỡng cảnh báo do mưa lũ kéo dài.