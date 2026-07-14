Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cuba lên tiếng trước các biện pháp mới của Mỹ

  • Thứ ba, 14/7/2026 13:22 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Ngày 13/7, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới mà Mỹ áp dụng đối với Cuba.

Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ.

Ông cho rằng những biện pháp này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của người dân quốc đảo Caribe này.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez cho rằng, các biện pháp hạn chế mới cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế kinh tế đối với toàn bộ người dân Cuba.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba bày tỏ quan ngại việc Mỹ thông báo kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng quốc tế về vấn đề khủng bố, cho rằng cuộc họp sẽ không phản ánh khách quan tình hình

Trước đó cùng ngày, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu, thương mại và vận tải biển, một số doanh nghiệp do quân đội Cuba quản lý, cùng Bộ Du lịch Cuba.

Các biện pháp cũng áp dụng đối với một số cơ quan và tổ chức của Cuba. Trong khi đó, theo tờ The Washington Post, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mời đại diện hơn 60 quốc gia tham dự để thảo luận những thách thức an ninh mà Washington cho là đang gia tăng trên phạm vi quốc tế.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/cuba-len-tieng-truoc-cac-bien-phap-moi-cua-my-20260714131613288.htm

TTXVN

Cuba Mỹ Pháp Cuba phản đối biện pháp hạn chế Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Nga hối thúc Mỹ gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Cuba

Nga hối thúc Mỹ gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Cuba

11:46 11/6/2026 11:46 11/6/2026

0

Ngày 10/6, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba, gọi đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế

Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế

06:55 13/6/2026 06:55 13/6/2026

0

Ngày 13/6, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế, trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý