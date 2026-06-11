Nga hối thúc Mỹ gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Cuba

Ngày 10/6, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba, gọi đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

Cơ quan lập pháp Nga thúc giục Washington ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp cấm vận toàn diện từ thương mại, kinh tế, tài chính cho đến năng lượng, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách siết chặt này vi phạm trực tiếp các nguyên tắc và chuẩn mực của Hiến chương Liên hợp quốc, làm trầm trọng hơn hoàn cảnh vốn đã rất khó khăn của người dân đảo quốc Caribe.

Sự chỉ trích từ phía Nga diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Cuba cùng ngày lên tiếng cáo buộc lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ đã khiến nước này rơi vào tình trạng tê liệt.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng đã trực tiếp ngăn cản các cơ quan quốc tế, trong đó có Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), phân phối 170 container hàng viện trợ nhân đạo trị giá 6,3 triệu USD đến tay người dân.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez nhấn mạnh các lệnh trừng phạt không chỉ gây sức ép lớn đối với nền kinh tế trong nước, mà còn có tác động lan tỏa ra ngoài phạm vi quốc gia. Ông cho rằng các biện pháp này làm ảnh hưởng đến cả các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn cầu.

Cuba đối mặt với khủng hoảng năng lượng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đe dọa áp thuế lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba. Chính sách này đã cắt đứt nguồn cung dầu lớn nhất của Cuba từ Venezuela.

Theo số liệu chính thức, trong khi Cuba cần khoảng 8 tàu chở nhiên liệu mỗi tháng để duy trì hoạt động bình thường, thì từ đầu năm đến nay chỉ có duy nhất một tàu chở dầu mang tên Anatoly Kolodkin của Nga (với khoảng 100.000 tấn dầu thô) đi qua được hệ thống cấm vận của Mỹ.

Trước những diễn biến tiêu cực trên, Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người Volker Turk đã lên tiếng yêu cầu Washington phải gỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt đơn phương.