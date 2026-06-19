Cuba xem xét gói cải cách kinh tế - xã hội gồm 176 biện pháp

Quốc hội Cuba nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế - xã hội do Chính phủ trình lên.

Quốc hội Cuba họp phiên bất thường để đánh giá các đề xuất về biện pháp kinh tế và xã hội ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Quốc hội Cuba ngày 18/6 đã nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế - xã hội do Chính phủ trình lên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đối mặt với nhiều thách thức kéo dài liên quan đến tăng trưởng, thiếu hụt năng lượng và sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.



Theo báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, phiên họp có sự tham dự trực tuyến của cựu Chủ tịch Raul Castro Ruz cùng Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đã trình bày trước quốc hội chương trình cải cách gồm 176 đề xuất, được xây dựng trên cơ sở các ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và các tổ chức xã hội.

Phát biểu tại phiên họp, ông Marrero cho rằng Cuba đang trải qua giai đoạn kinh tế đặc biệt khó khăn với nhiều yếu tố tác động đồng thời, bao gồm các biện pháp trừng phạt của Mỹ, những hạn chế về nguồn cung nhiên liệu, thiếu hụt ngoại tệ và các khó khăn nội tại của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng Cuba, các biện pháp được đề xuất nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế và cải thiện điều kiện sống của người dân. Ông khẳng định chương trình cải cách được xây dựng trong khuôn khổ định hướng phát triển hiện nay của đất nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng quyền tự chủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo các đề xuất, doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao thêm quyền quyết định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm xây dựng chính sách giá, tiền lương, đầu tư và tổ chức lại hoạt động doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đề xuất chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà nước dự kiến tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các lĩnh vực được coi là chiến lược, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế khác vào một số lĩnh vực phù hợp.

Đối với khu vực ngoài nhà nước, các đề xuất hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tuyển dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia thêm các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Cuba đề xuất mở rộng quyền sử dụng đất, tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã và cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực sản xuất lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Một điểm đáng chú ý khác là kế hoạch cải cách hệ thống tài chính - ngân hàng. Theo các đề xuất được công bố, Cuba sẽ xem xét cho phép thành lập các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng có vốn tư nhân, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và xây dựng khung pháp lý cho các công nghệ tài chính mới.

Chương trình cải cách cũng bao gồm nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Các đề xuất hướng tới việc rút ngắn thời gian phê duyệt dự án, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực tiếp nhận đầu tư và tăng quyền chủ động cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Ngoài ra, chính phủ Cuba lần đầu tiên đề xuất xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng người Cuba ở nước ngoài tham gia đầu tư vào nền kinh tế trong nước. Theo tài liệu trình quốc hội, các biện pháp mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn và hoạt động kinh doanh của người Cuba sinh sống ở nước ngoài.

Bên cạnh các nội dung kinh tế, gói cải cách còn đề cập đến các chính sách xã hội như hoàn thiện hệ thống hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương, cải cách chính sách tiền lương và hưu trí, cũng như từng bước chuyển từ cơ chế trợ giá hàng hóa sang hỗ trợ trực tiếp đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Theo Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, chương trình cải cách được xây dựng trên cơ sở gần 400 đề xuất được tổng hợp trong quá trình tham vấn và thảo luận. Sau khi được trình bày tại Quốc hội, các biện pháp sẽ tiếp tục được các đại biểu xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.