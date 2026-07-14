Trung Quốc khai trừ Đảng, cách chức ông Mã Hưng Thụy

Quyết định khai trừ Đảng và bãi nhiệm mọi chức vụ mới đây của Bắc Kinh đã chính thức đặt dấu chấm hết cho con đường thăng tiến của ông Mã Hưng Thụy.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã lập án điều tra đối với ông Mã Hưng Thụy về các vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Căn cứ các quy định liên quan của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã quyết định thi hành kỷ luật bằng cách khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm chức vụ chính quyền; hủy bỏ tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với ông Mã Hưng Thụy về các vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Trước đó, ngày 30/6, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và phê duyệt “Báo cáo kết quả điều tra và ý kiến xử lý vụ án Mã Hưng Thụy” do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đệ trình.

Kết quả điều tra cho thấy ông Mã Hưng Thụy đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật, gây hậu quả xấu, nhận tiền và quà trái quy định, dung túng cho người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu lợi lớn.

Bên cạnh đó, ông còn lợi dụng chức vụ để tìm kiếm lợi ích cho người khác trong hoạt động kinh doanh, cùng những sai phạm trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ.

Kết quả điều tra nêu rõ Mã Hưng Thụy đã hoàn toàn đi chệch khỏi các nguyên tắc của Đảng, vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra đối với cán bộ cấp cao, với những hành vi cấu thành tội vi phạm chức vụ và bị nghi ngờ nhận hối lộ.

Quyết định khai trừ khỏi Đảng sẽ được phê chuẩn tại phiên họp toàn thể tiếp theo của Ban Chấp hành Trung ương.

Trước đó, ngày 26/6, Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân các địa phương của Trung Quốc đã quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc khóa XIV của ông Mã Hưng Thụy (Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương).

Ông Mã Hưng Thụy từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương; Phó Trưởng ban Nhóm lãnh đạo công tác nông thôn Trung ương...