Trung Quốc kích hoạt mức cảnh báo cao nhất đối phó bão Bavi

Ngày 12/7, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp phòng chống lũ và cứu trợ thiên tai khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang.

Công nhân tháo dỡ các bảng hiệu bị gió thổi bay tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cùng ngày, các cơ quan chức năng cũng ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - đối với nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất tại nhiều địa phương.



Bão Bavi, cơn bão số 9 trong năm nay, đã đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang vào đêm 11/7 trước khi di chuyển sâu vào đất liền.

Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần. Trong 24 giờ qua, lượng mưa trên 50 mm đã xuất hiện tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Nam tỉnh Chiết Giang, bao phủ khoảng 42% diện tích toàn tỉnh.

Theo giới chức địa phương, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Chiết Giang trong tháng 7 kể từ năm 1949. Với quy mô lớn và cường độ mạnh, bão không chỉ gây sóng lớn ven biển mà còn tiến sâu vào đất liền, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền Chiết Giang đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó. Tính đến 19 giờ ngày 11/7, khoảng 2,68 triệu người đã được sơ tán đến nơi an toàn; hơn 19.000 điểm trú ẩn khẩn cấp được mở cửa.

Địa phương cũng cho tạm dừng hoạt động của các trường học và cơ sở đào tạo, đình chỉ thi công tại 830 công trường xây dựng, đồng thời đóng cửa hơn 400 khu du lịch cùng hơn 200 cơ sở vui chơi giải trí có nguy cơ cao nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu NDT (khoảng 14,71 triệu USD ) từ ngân sách trung ương cho tỉnh Chiết Giang nhằm khôi phục khẩn cấp hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, trường học, bệnh viện và các dịch vụ công thiết yếu.

Để tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc đã thiết lập cơ chế phối hợp phòng chống rủi ro địa chất, cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực giữa các địa phương.

Ủy ban Quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc hiện vẫn duy trì cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với các khu vực chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên cấp vàng, mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo bốn cấp, do mưa lớn có thể gây ngập lụt tại nhiều con sông, lũ quét ở vùng núi và ngập úng tại các đô thị.

Cũng trong tối 12/7, Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ đối với nguy cơ lũ quét tại một số khu vực thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và An Huy trong khoảng thời gian từ tối 12/7 đến tối 13/7. Một số địa phương khác được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam.

Để phục vụ công tác cứu trợ, Chính phủ Trung Quốc đã điều động khoảng 70.000 vật tư cứu trợ khẩn cấp, gồm giường gấp, chăn, chăn mùa Hè và bộ dụng cụ ứng phó khẩn cấp cho các hộ gia đình tới các địa phương chịu ảnh hưởng như Chiết Giang, Thiên Tân và An Huy nhằm hỗ trợ việc sơ tán và ổn định đời sống của người dân.