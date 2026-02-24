Ông Zelensky: Mỹ hãy đứng cùng Ukraine

Tròn bốn năm chiến sự, Tổng thống Zelensky công khai đề nghị ông Trump đứng về phía Ukraine, khẳng định Mỹ không thể đứng ngoài cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bắt tay trong cuộc họp báo sau bữa trưa tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump, ở Palm Beach, Florida (Mỹ) ngày 28/12/2025. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn CNN tại Kyiv ngày 23/2, ông Zelensky khẳng định nước Mỹ “quá lớn và quá quan trọng” để có thể đứng ngoài cuộc. Ông bày tỏ hy vọng trong thông điệp liên bang ngày 24/2 (giờ Mỹ), ông Trump sẽ chính thức tuyên bố ủng hộ Ukraine.

“Nước Mỹ phải đứng cùng một quốc gia dân chủ đang chiến đấu”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng nếu Washington thực sự quyết tâm ngăn chặn cuộc xung đột, sức mạnh của Mỹ có thể tạo ra khác biệt mang tính quyết định. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông Trump đã gây đủ sức ép lên Điện Kremlin hay chưa, ông Zelensky trả lời dứt khoát: “Không”.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài và nhiều thời điểm đầy cảm xúc, ông Zelensky thừa nhận người dân Ukraine đã mệt mỏi sau bốn năm chiến sự. Dù vậy, ông nhấn mạnh việc nhượng bộ các yêu cầu của Moscow “không phải là một lựa chọn”.

“Chúng tôi không thể trao cho họ mọi thứ họ muốn. Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ mất tất cả. Khi đó người dân phải bỏ chạy”, ông nói.

Trong bối cảnh chiến sự bước sang năm thứ năm, các nỗ lực đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ vẫn chưa đạt đột phá. Ông Zelensky cho biết Kyiv sẵn sàng xem xét phương án “đóng băng” chiến sự theo các đường kiểm soát hiện tại, song khẳng định quân đội Ukraine sẽ không rút khỏi những khu vực thuộc Donetsk (vùng Donbass) mà họ đang kiểm soát.

Bên cạnh đó, Zelensky cho biết các bảo đảm an ninh, đặc biệt là cách các đồng minh sẽ phản ứng nếu Nga một lần nữa phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine trong tương lai, vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trên bàn đàm phán.

Ông nói mình thường xuyên được nghe lập luận rằng Nga “đơn giản sẽ không khởi động thêm một cuộc chiến khác”.

“Câu trả lời đó không đủ với tôi. Tôi xin lỗi, nhưng không thể như vậy”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, những cam kết an ninh hiện được đề xuất “có những điểm tích cực, điều đó là đúng”. Tuy nhiên, điều ông và người dân Ukraine cần là một câu trả lời cụ thể: “Các đối tác của chúng tôi sẽ sẵn sàng làm gì nếu ông Putin quay trở lại? Đó mới là điều người Ukraine muốn nghe”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết giữa các bên tồn tại bất đồng về trình tự các bước tiến tới hòa bình. Ông Trump muốn Kyiv đồng thời ký thỏa thuận hòa bình với Nga và một thỏa thuận với Mỹ cùng các nước châu Âu về bảo đảm an ninh cho Ukraine, lý tưởng nhất là trong một sự kiện lớn đánh dấu chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, ông Zelensky kiên quyết cho rằng các bảo đảm an ninh phải được thống nhất và được Quốc hội Mỹ phê chuẩn trước. Theo ông, chỉ khi đó người dân Ukraine mới có thể thực sự tin tưởng rằng họ có thể dựa vào các đồng minh trong tương lai - sau quá nhiều lần cảm thấy bị bỏ rơi trong quá khứ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov tham dự lễ đặt vòng hoa kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc tại Lăng Chiến sĩ Vô danh bên bức tường Kremlin ở Moscow (Nga) ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

Ở phía Nga, ngày 23/2, phát biểu tại lễ trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các binh sĩ Nga tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” đang hành động phối hợp, hiệu quả và kiên cường bảo vệ Tổ quốc, theo hãng thông tấn TASS.

“Nga đang chiến đấu vì tương lai của mình, vì độc lập, sự thật và công lý”, ông Putin nhấn mạnh, tái khẳng định lập trường của Moscow giữa lúc cục diện xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại trụ sở LHQ ngày 23/2, Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo cuộc chiến Nga - Ukraine đang đe dọa trực tiếp đến an ninh toàn cầu. Ông nhấn mạnh xung đột kéo dài sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ cho người dân, đồng thời thúc giục các bên thực hiện lệnh ngừng bắn "ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện". Đây được coi là bước đi tiên quyết để hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững.