Ông Zelensky lần đầu chia sẻ cuộc sống cá nhân trong 4 năm chiến sự

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận gần như không có thời gian cho vợ con suốt bốn năm xung đột, khi trách nhiệm quốc gia đặt lên trên mọi ưu tiên cá nhân.

Tổng thống Volodymyr Zelensky, Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska và các con. Ảnh: Instagram.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 20/2, nhà lãnh đạo Ukraine 48 tuổi cho biết quỹ thời gian dành cho gia đình gần như bị cuộc xung đột cuốn trôi.

“Tôi không thể dành ra một ngày để đi chơi cùng các con”, ông nói, thừa nhận dù đã cố gắng thu xếp nhưng “không phải ngày nào cũng được”.

Tổng thống Zelensky có hai người con: con gái Oleksandra, 21 tuổi, và con trai Kyrylo, 13 tuổi. Ông mô tả con gái mình là “rất trưởng thành”, song cũng thẳng thắn nhìn nhận khi trò chuyện với con, ông nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót trong vai trò người cha.

“Thực tế là tôi không dành nhiều thời gian cho họ”, ông nói. Theo ông, trong bối cảnh đất nước chìm trong chiến sự, những người mẹ và bà có thể đảm đương tốt hơn việc nuôi dạy con trẻ. “Họ có thể dạy các con nhiều điều”.

Tuy vậy, với con trai, ông Zelensky cho rằng có những vấn đề chỉ người cha mới có thể chia sẻ cùng con trai như những câu chuyện, bài học mà một cậu bé cần được trao đổi với cha mình.

“Gia đình tôi đang thiếu điều đó. Như vậy là chưa đủ”, ông thừa nhận.

Không chỉ đời sống gia đình bị thu hẹp, những thú vui cá nhân từng quen thuộc cũng biến mất. Cựu diễn viên truyền hình - người từng là gương mặt nổi tiếng trên màn ảnh trước khi bước vào chính trường - cho biết ông không còn đến rạp chiếu phim, nhà hát, cửa hàng hay quán cà phê suốt những năm chiến tranh.

Khi không công du nước ngoài hoặc thăm các đơn vị quân đội, ông dành phần lớn thời gian trong khuôn viên phủ tổng thống tại Kyiv. Trong không gian được bảo vệ nghiêm ngặt đó, ông cố duy trì thói quen rèn luyện thể chất để giữ sức khỏe và tránh tăng cân.

“Ngay cả một buổi tập 25-30 phút cũng là tốt rồi”, ông chia sẻ, cho biết thỉnh thoảng tập tạ nhiều hơn nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện. Trước khi chiến sự bùng nổ, ông từng rất thích chạy bộ ngoài trời - một thói quen nay buộc phải dừng lại vì vấn đề an ninh.

Trong hai năm đầu xung đột, Tổng thống Zelensky sống trong hầm trú ẩn bên trong khu vực dành cho tổng thống tại Kyiv. Hiện nay, ông không còn ở dưới hầm nữa. Theo ông, điều quan trọng nhất là Ukraine không để Nga buộc mình phải tiếp tục sống trong tình thế bị dồn ép.

“Điều quan trọng là Nga không thể ép chúng tôi vào hầm trú ẩn nữa”, ông nhấn mạnh.