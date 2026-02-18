Nga và Ukraine leo thang tấn công quân sự giữa đàm phán hòa bình ở Geneva

Trong khi đàm phán diễn ra, cả hai bên đồng thời triển khai các cuộc tấn công UAV và tên lửa, làm dấy lên lo ngại xung đột kéo dài và giảm cơ hội đạt được thỏa thuận.

Sau các bước tiến của Ukraine, Nga tiến hành tấn công quy mô lớn vào cơ sở quân sự và năng lượng, cho thấy chiến sự vẫn khốc liệt dù các bên đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Ảnh: TASS.

Theo trang tin châu Âu euronews.com, Ukraine đang bước vào vòng đàm phán ba bên tại Geneva với lợi thế từ những bước tiến mạnh mẽ trên thực địa. Trong tuần qua, quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc phản công quy mô lớn, giành lại quyền kiểm soát một số khu định cư và làm suy giảm những thành quả mà lực lượng Nga đạt được trong nhiều tuần trước đó.

Đà phản công trên các mặt trận trọng điểm

Dựa trên báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh tốc độ phản công tại khu vực phía Đông Nam thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Bước tiến chính được ghi nhận ở vị trí cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 80 km về phía Đông - nơi quân đội Nga từng giành được thắng lợi kể từ mùa hè năm 2025.

Ngoài ra, Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ tại các mặt trận phía Đông Bắc và Đông Ukraine, bao gồm Kharkiv (Kharkiv), Kostiantynivka, Pokrovsk và Novopavlivka. Khoảng một tuần trước, quân đội Ukraine bắt đầu làm chậm và hiện đã gần như chặn được bước tiến của quân Nga tại nhiều khu vực.

ISW đánh giá các cuộc phản công của Ukraine đang tận dụng việc lực lượng Nga bị chặn truy cập hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Từ đầu tháng 2 năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine và SpaceX đã ngăn chặn quân đội Nga sử dụng hệ thống này để điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công. Trước đó, chính quyền Ukraine thu thập bằng chứng về hàng trăm vụ tấn công bằng UAV Nga có lắp thiết bị Starlink nhằm vượt qua hệ thống phòng thủ điện tử của Kyiv.

Trang RBC-Ukraine dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine ngày 17/2 cho biết, các đơn vị Nga dọc theo tiền tuyến đã gặp phải tình trạng mất kết nối vệ tinh trên diện rộng, ảnh hưởng ngay lập tức đến vấn đề chỉ huy quân đội. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng Nga, và các phương án thay thế của họ đều chưa hiệu quả.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine lưu ý thêm, do mất kết nối Internet vệ tinh ổn định, lực lượng Nga đang tìm cách sử dụng hệ thống liên lạc riêng của họ; tuy nhiên, khả năng của các hệ thống này kém hơn công nghệ phương Tây.

Cụ thể, quân đội Nga đang cố gắng sử dụng các thiết bị đầu cuối thay thế thông qua hệ thống vệ tinh Yamal; tuy nhiên, hệ thống này không cung cấp khả năng liên lạc hoặc truyền video ổn định. Do số lượng vệ tinh có hạn, hệ thống trên không thể phủ sóng toàn bộ tiền tuyến.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng các vấn đề với hệ thống Starlink đã ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các đơn vị, hậu cần và việc sử dụng các hệ thống không người lái - cả trên mặt đất và trên không. Điều này làm phức tạp sự tương tác giữa các binh sĩ Nga và làm giảm hiệu quả các hoạt động tác chiến của họ.

Các quan chức Ukraine tiết lộ rằng phía Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa hè năm 2026 theo hướng Slovyansk-Kramatorsk hoặc hướng thành phố Orikhiv-Zaporizhzhia - hoặc cả hai - nhưng lực lượng Nga hiện đang gặp khó khăn trong việc chiếm giữ các vị trí xuất phát cần thiết để phát động cuộc tấn công theo đúng kế hoạch của bộ chỉ huy.

Căng thẳng leo thang song song với tiến trình đàm phán

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề Ukraine diễn ra tại Geneva vào ngày 17-18/2 giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, trong khi phía Mỹ có sự góp mặt của đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner.

Hãng thông tấn RIA Novosti cũng dẫn nguồn thạo tin tiết lộ ngày làm việc đầu tiên trong vòng đàm phán mới về Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) đã diễn ra “vô cùng căng thẳng”. Nguồn tin cho biết, đối thoại diễn ra theo cả hình thức song phương Nga-Mỹ và Nga-Ukraine cũng như ba bên Nga - Mỹ - Ukraine. Các cuộc hội đàm đã kéo dài trong 6 giờ và các bên đã nhất trí tiếp tục làm việc trong ngày 18/2.

Một nguồn tin trước đó đã nói với TASS rằng các bên tham gia cuộc đàm phán ở Geneva lần này sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc khung.

Tuy nhiên, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết tiến trình đàm phán đang đi kèm với sự leo thang quân sự. Ông Miroshnik tuyên bố lực lượng Ukraine đã phóng gần 150 UAV tấn công các mục tiêu dân sự, chủ yếu ở miền Nam nước Nga và Sevastopol. Hệ thống phòng không Nga báo cáo đã đánh chặn được hơn 150 UAV cánh cố định của Ukraine trong đợt này.

Đáp trả các đợt tấn công của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác và UAV vào các khu công nghiệp quân sự cùng cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ quân đội Ukraine. Các mục tiêu bao gồm địa điểm sản xuất, lưu trữ và chuẩn bị phóng UAV tấn công.