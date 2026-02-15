Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự quan trọng của Nga

  • Chủ nhật, 15/2/2026 09:15 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Các lực lượng của Ukraine đã tấn công một tàu vận tải–đổ bộ BK-16, một trạm radar của Liên bang Nga tại Crimea, đồng thời đánh trúng một trung tâm thông tin liên lạc ở Zaporizhzhia và một kho đạn ở Donetsk.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) chiều 14/2, theo giờ địa phương, dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine trên Facebook cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công một tàu vận tải–đổ bộ BK-16 của Liên bang Nga tại Crimea, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moskva.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong khuôn khổ các biện pháp mang tính hệ thống nhằm làm suy giảm tiềm lực tấn công của các lực lượng của Liên bang Nga, các đơn vị Ukraine tiếp tục đánh trúng một loạt mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương.

Cụ thể, theo xác nhận, ngày 12/2, các lực lượng của Ukraine đã tấn công thành công một tàu vận tải–đổ bộ BK-16 của Liên bang Nga ở gần khu dân cư Novoozerne tại Crimea.

Cũng trong ngày 12/2, các lực lượng của Ukraine đã đánh trúng một trạm radar RSP-10 của Liên bang Nga gần Hvardiiske ở Crimea.

Cùng ngày, các lực lượng của Ukraine còn ra đòn tấn công nhằm vào một trung tâm thông tin liên lạc của Liên bang Nga ở gần Prymorsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia đang bị Liên bang Nga tạm thời kiểm soát.

Ngoài ra, ngày 13/2, tại khu vực Novoekonomichne thuộc phần lãnh thổ tỉnh Donetsk đang bị chiếm đóng, một kho đạn của Liên bang Nga đã bị đánh trúng.

Thiệt hại của phía Liên bang Nga và mức độ tổn thất hiện đang được làm rõ.

