Ông Trump có thể rút khỏi nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể từ bỏ việc tiếp tục tham gia các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine trong vài tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về Chiến lược An ninh Quốc gia của chính quyền tại Washington DC. Ảnh: Reuters.

Bài viết trên tạp chí The Atlantic cho biết, phía Ukraine cảm nhận rõ “thời gian đang cạn dần”. Trong bối cảnh mùa vận động tranh cử tại Mỹ bước vào giai đoạn cao điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đi đến kết luận rằng các cuộc đàm phán không còn mang lại lợi ích chính trị, thậm chí trở thành gánh nặng.

Khi đó, khả năng nhà lãnh đạo Mỹ rút lui và quy trách nhiệm thất bại ngoại giao cho sự “cứng rắn” của một hoặc cả hai bên tham chiến là điều có thể xảy ra.

Tạp chí này cũng nhắc lại rằng trong gần một năm qua, kể từ sau cuộc tranh luận căng thẳng được truyền hình trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, Kyiv đã nỗ lực thể hiện thiện chí thỏa hiệp nhằm duy trì sự ủng hộ từ Washington.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, trong đó toàn bộ Hạ viện cùng một phần ba số ghế Thượng viện sẽ được bầu lại. Đảng Dân chủ, lực lượng đối lập với ông Trump, đang kỳ vọng giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, khiến môi trường chính trị tại Washington được dự báo sẽ ngày càng phân cực và có thể tác động trực tiếp đến ưu tiên đối ngoại của Nhà Trắng, trong đó có hồ sơ Ukraine.