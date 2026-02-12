Tổng thống Ukraine ban hành sắc lệnh chuẩn bị các bảo đảm an ninh

Ukraine yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng, theo đúng trình tự quy định, khẩn trương chuẩn bị và trình các dự thảo hiệp ước quốc tế liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một sắc lệnh về việc chuẩn bị các hiệp ước quốc tế liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Sắc lệnh được đăng tải trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine vào tối 11/2, theo đó ông Zelensky phê chuẩn quyết định ngày 30/1/2026 của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine (NSDC) về “Các bảo đảm an ninh cho Ukraine.”

Việc giám sát triển khai được giao cho Thư ký NSDC Rustem Umerov.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Theo nội dung quyết định, sau khi xem xét các đề xuất về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine - được xây dựng trên cơ sở hoạt động của phái đoàn Ukraine tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ và các đối tác quốc tế khác, cũng như với đại diện Nga nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững - NSDC yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng, theo đúng trình tự quy định, khẩn trương chuẩn bị và trình các dự thảo hiệp ước quốc tế liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông Lavrov nhắc lại rằng trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul hồi tháng 4/2022, vấn đề bảo đảm an ninh từng giữ vai trò trung tâm và Moskva khi đó hài lòng với cách tiếp cận mang tính tập thể trong lĩnh vực này, song theo ông, hiện nay cách tiếp cận đó không còn được duy trì.

Vòng đàm phán gần nhất với sự tham gia của các nhà đàm phán Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 4-5/2.

Trước đó, một nhóm công tác ba bên đã họp lần đầu tại thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào tháng Một để thảo luận các vấn đề an ninh.