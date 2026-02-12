Tổng thống Zelensky tiết lộ điều kiện tổ chức bầu cử tại Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số đối tác phương Tây đã nêu vấn đề tổ chức bầu cử tại Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, nhưng Ukraine sẽ chỉ tổ chức bầu cử khi các điều kiện an ninh cần thiết được bảo đảm.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đây là lần thứ hai ông nghe thấy tin đồn về các kế hoạch công bố bầu cử và trưng cầu ý dân vào ngày 24/2. Ông Zelensky bác bỏ những đồn đoán này và khẳng định lập trường nhất quán rằng, Ukraine chỉ tổ chức bầu cử khi các điều kiện an ninh cần thiết được bảo đảm.

“Tôi đã nhiều lần nói về việc bầu cử và chúng tôi sẽ chỉ tổ chức bầu cử khi tất cả các bảo đảm an ninh cần thiết được đặt ra”, ông Zelensky nhấn mạnh. Theo ông, vấn đề bầu cử do “một số đối tác” nêu lên, trong khi bản thân Ukraine chưa từng chủ động đưa ra chủ đề này, dù Kyiv sẵn sàng cho một tiến trình như vậy khi điều kiện cho phép.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc tổ chức bầu cử về nguyên tắc là đơn giản nếu đạt được một lệnh ngừng bắn. “Việc đó rất đơn giản, chỉ cần thiết lập một lệnh ngừng bắn và Ukraine sẽ tổ chức bầu cử. Nói cách khác, đây là vấn đề về an ninh”, ông nói.

Ông Zelensky đồng thời lưu ý rằng Mỹ không gây sức ép với Ukraine bằng cách đe dọa cắt giảm các bảo đảm an ninh, cũng như không gắn vấn đề này trực tiếp với câu chuyện bầu cử.

Vấn đề bầu cử tổng thống tại Ukraine từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra vài tháng trước. Đáp lại, ông Zelensky khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử ngay cả trong thời chiến, song điều đó đòi hỏi phải sửa đổi luật pháp Ukraine. Cùng lúc, ông đặt ra điều kiện đối với các đối tác là cần bảo đảm một lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra bầu cử.

Ngày 11/2, tờ Financial Times tiếp tục lan truyền thông tin cho rằng ông Zelensky có thể công bố ngày bầu cử vào 24/2. Tuy nhiên, một nguồn tin của RBC-Ukraine cho biết hiện chưa có kế hoạch đưa ra thông báo như vậy, do các điều kiện an ninh cần thiết cho việc tổ chức bầu cử vẫn chưa được bảo đảm.