Mỹ nhận định trái ngược về hòa đàm Nga và Ukraine

Trong khi Nga và Ukraine cùng nhận định các cuộc đàm phán đang diễn ra “khó khăn”, phía Mỹ lại đưa ra đánh giá lạc quan hơn khi cho rằng tiến trình này đã có những “tiến triển đáng kể”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự họp báo cùng Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Phủ Tổng thống ở Vilnius, Lithuania, ngày 25/1. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hai ngày đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Nga và Ukraine đã khép lại vào ngày 18/2 mà không đạt được bất kỳ đột phá nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không hài lòng với kết quả. Quan chức Moscow và Kyiv đều nhìn nhận các cuộc thảo luận tại Geneva diễn ra “khó khăn”.

Khi kết thúc, hai phái đoàn cho biết sẽ còn gặp lại, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Trong khi đó, ông Zelensky và Nhà Trắng cho rằng các cuộc trao đổi tiếp theo có thể sẽ sớm diễn ra.

Ukraine hiện chịu áp lực liên tục từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấp nhận thỏa thuận hòa bình có thể bao gồm những nhượng bộ về lãnh thổ.

Phát biểu sau quá trình đàm phán, ông Zelensky nói: “Tính đến nay, chúng tôi chưa thể nói rằng kết quả đạt được đã là đủ. Đại diện quân đội hai bên đã thảo luận một số vấn đề thực chất. Nhưng các vấn đề chính trị nhạy cảm, các thỏa hiệp có thể có và cuộc gặp cần thiết giữa các nhà lãnh đạo vẫn chưa được giải quyết đầy đủ”.

Ông Zelensky cho biết việc có đại diện châu Âu góp mặt trong hoạt động đàm phán tại Geneva những ngày qua là rất quan trọng, đồng thời đánh giá việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tháng này là phù hợp.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Anh Piers Morgan, ông Zelensky cho biết các nhà đàm phán đã tiến gần hơn tới thỏa thuận về cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Hoạt động đàm phán đang tiến gần tới kết quả là một văn bản ghi rõ các chi tiết về cách thức giám sát sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cho biết vấn đề lãnh thổ “đau đớn và khó khăn” có thể được giải quyết thông qua cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ Axios, ông Zelensky nói thêm rằng việc ông Trump liên tục tạo sức ép yêu cầu Ukraine nhượng bộ là “không công bằng”. Bên cạnh đó, Kyiv mong muốn có các bảo đảm an ninh mạnh mẽ do Mỹ hậu thuẫn để ngăn chặn khả năng bị tấn công trong tương lai, nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

Cuộc gặp tại Geneva diễn ra sau hai vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi nhưng không đạt được đột phá.

Ông Zelensky bày tỏ lo ngại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 có thể khiến Washington sao nhãng nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn của ông Zelensky cho biết phần chính thức của các cuộc đàm phán đã đề cập tới vấn đề lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Đây là hai điểm bất đồng kéo dài giữa đôi bên.

Tại Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thể hiện cách nhìn nhận lạc quan khi nhận định đã có “tiến triển đáng kể” đạt được trong hoạt động đàm phán tại Geneva. Đồng thời, các bên cam kết “tiếp tục cùng nhau hướng tới thỏa thuận hòa bình”.

Bà Leavitt cho rằng sẽ sớm có thêm vòng đàm phán. Tuy nhiên, bà cũng cho biết ông Trump nhìn nhận tình hình sau 4 năm xảy ra xung đột tại Ukraine là “rất không công bằng, không chỉ với những người Nga và người Ukraine đã thiệt mạng”, mà cả với những người Mỹ đã nộp thuế và cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhóm đàm phán của Nga sẽ báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về các cuộc thảo luận. Ông Peskov thừa nhận trưởng đoàn đàm phán của Nga cũng nhìn nhận các cuộc trao đổi ở Geneva là “rất khó khăn”.

Khi hai bên bước vào ngày đàm phán thứ hai dưới sự trung gian của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Tổng thống Zelensky bất ngờ cáo buộc trên mạng xã hội X rằng Nga đang "cố tình kéo dài thời gian" cho một tiến trình lẽ ra đã phải hạ màn. Ngay sau tuyên bố này, hai phái đoàn đã lập tức đình chỉ cuộc đối thoại.