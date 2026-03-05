Ông Trump tức giận

Dự Luật quản lý tiền mã hóa (Clarity Act) đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc, không đạt được sự đồng thuận giữa các bên liên quan.

Nhiều người lo ngại rằng dự luật này sẽ gián tiếp nâng đỡ công ty do gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump "chống lưng". Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, tiến trình lập pháp nhằm thiết lập khung pháp lý lịch sử cho thị trường tiền mã hóa tại Mỹ đang vấp phải rào cản lớn sau khi các ngân hàng tuyên bố không thể ủng hộ phương án thỏa hiệp do Nhà Trắng thúc đẩy.

Diễn biến này không chỉ đặt dấu hỏi lớn về khả năng thông qua dự luật trong năm nay mà còn khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gay gắt. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump công khai chỉ trích: "Chúng ta sẽ không cho phép họ phá hoại Chương trình nghị sự Tiền mã hóa này".

Lời tuyên bố trên cho thấy sự ưu tiên cao độ của chính quyền Mỹ đối với cải cách tiền mã hóa, đặc biệt khi gia đình Tổng thống Trump cũng có những lợi ích kinh tế trực tiếp trong lĩnh vực này.

Xung đột cốt lõi nằm ở điều khoản cho phép các nhà phát hành stablecoin và công ty tiền mã hóa cung cấp sản phẩm sinh lời hoặc phần thưởng cho khách hàng. Ngành ngân hàng lo ngại điều này tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến dòng tiền gửi chảy ra khỏi hệ thống truyền thống để sang các nền tảng kỹ thuật số được mã hóa.

Ngân hàng Standard Chartered ước tính các loại stablecoin có thể rút khoảng 500 tỷ USD tiền gửi khỏi các ngân hàng Mỹ vào cuối năm 2028. Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) nhấn mạnh trong một thông cáo: "Rủi ro đối với sự tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính là có thật nếu các nhà hoạch định chính sách không thực hiện đúng điều này". Ngược lại, những gã khổng lồ như Coinbase lập luận rằng việc cấm cung cấp phần thưởng là hành vi phản cạnh tranh và cản trở nỗ lực thu hút người dùng.

Nhà Trắng nỗ lực làm trung gian hòa giải với đề xuất cho phép trả phần thưởng stablecoin trong một số trường hợp cụ thể như thanh toán ngang hàng, nhưng cấm áp dụng đối với các khoản nắm giữ nhàn rỗi. Tuy nhiên, phía ngân hàng vẫn kiên quyết từ chối phương án này vì lo ngại tình trạng tháo chạy tiền gửi vẫn xảy ra. Bế tắc này khiến cơ hội để dự luật trở thành luật chính thức trong năm nay trở nên mịt mờ.

Adrian Wall, Giám đốc điều hành của Liên minh Chủ quyền Kỹ thuật số, nhận định: "Nếu dự luật này không được thông qua và đặt lên bàn Tổng thống vào khoảng tháng 7, tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy rằng, về cơ bản, cánh cửa đó sẽ đóng lại do kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ."

Cơ hội cho dự luật sẽ càng thu hẹp nếu phe Dân chủ giành thêm ghế tại Quốc hội Mỹ vào tháng 11, vì các nhà lập pháp này thường có quan điểm chia rẽ hơn về việc nới lỏng quy định cho tiền mã hóa.

Ngoài sự phản đối từ ngành ngân hàng, dự luật còn phải đối mặt với các tranh chấp nội bộ tại Thượng viện Mỹ về các quy định đạo đức. Một số nghị sĩ Dân chủ muốn ban hành lệnh cấm các quan chức đắc cử hưởng lợi từ các dự án tiền mã hóa, một điều khoản được cho là nhắm thẳng vào dự án World Liberty Financial của gia đình Tổng thống Trump.

Thêm vào đó, cuộc chiến tại Iran đang thu hút mọi sự tập trung của giới chính trị, đẩy các vấn đề kinh tế như tiền mã hóa xuống hàng ưu tiên thấp hơn. Brian Gardner, chiến lược gia chính trị tại Stifel, cảnh báo: "Khung thời gian ít ỏi còn lại đang thu hẹp cơ hội được thông qua của dự luật này".