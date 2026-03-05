Bộ Công an nói về doanh nghiệp trực thuộc Bộ được sản xuất pháo hoa

Bộ Công an cho biết việc đề xuất bổ sung quy định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ được nghiên cứu, sản xuất pháo hoa giúp đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước và người dân.

Bộ Công an vừa có thông tin giải đáp thắc mắc của người dân về việc doanh nghiệp trực thuộc Bộ được sản xuất pháo hoa. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 13/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo.

Trong đó, tại Điều 3 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo) đã bổ sung quy định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được Bộ trưởng Công an giao nhiệm vụ thì được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ.

Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường được phép kinh doanh pháo hoa.

Trước thắc mắc của người dân về cơ sở đề xuất, quá trình xây dựng quy định, tạo thuận lợi ra sao cho người dân, Bộ Công an đã có thông tin làm rõ vấn đề này.

Cụ thể, về cơ sở đề xuất và quá trình xây dựng quy định trên, Bộ Công an cho biết căn cứ Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, trong đó, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đã phát sinh khó khăn, vướng mắc, đó là Nghị định chỉ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ; tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Theo Bộ Công an, việc quy định như trên là chưa phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, việc quy định như trên cũng chưa phù hợp, thống nhất với Luật Đầu tư.

Hiện nay, số lượng sản phẩm pháo hoa sản xuất trong nước cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân, dẫn tới các đối tượng lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm.

Việc đề xuất bổ sung quy định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được Bộ trưởng Công an giao nhiệm vụ thì được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ; các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường thì được phép kinh doanh pháo hoa là phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh theo quy định của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đồng thời, điều này cũng đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm phục vụ các sự kiện chính trị - văn hóa của đất nước và nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể lựa chọn các sản phẩm pháo hoa hợp pháp, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và có giá thành phù hợp.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Công an đã lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương về nội dung trên, các ý kiến tham gia đều đồng thuận với quy định này, quy trình xây dựng Nghị định đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.