Ông Trump tính đòn đánh nhỏ để ép Iran

Tổng thống Mỹ thừa nhận đang cân nhắc phương án tấn công hạn chế nhằm vào Iran nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran đạt được một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức bữa sáng làm việc với các thống đốc tại Nhà Trắng ở Washington, (Mỹ) ngày 20/2. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới hôm 20/2, tại cuộc họp với các thống đốc bang ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng tiến hành một đòn đánh quân sự có giới hạn.

“Tôi nghĩ có thể nói rằng tôi đang cân nhắc điều đó”, ông nói khi được hỏi liệu Nhà Trắng có tính đến phương án sử dụng một cuộc tấn công hạn chế như công cụ đàm phán hay không.

Trước đó, New York Times đưa tin ông Trump đang xem xét nhiều lựa chọn quân sự đối với Iran trong những ngày tới, giữa bối cảnh các cuộc thương lượng về hồ sơ hạt nhân vẫn tiếp diễn.

Theo Wall Street Journal, phương án được cân nhắc là tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu chính phủ và quân sự của Iran trong vài ngày tới, với thiết kế nhằm giảm thiểu nguy cơ Tehran trả đũa. Mục tiêu của chiến lược này là buộc Iran phải chấp nhận thu hẹp đáng kể chương trình hạt nhân.

Tờ báo cũng cho biết, nếu cách tiếp cận ban đầu không đạt kết quả, Washington có thể chuyển sang một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn, với mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu hoặc lật đổ chính quyền Iran.

Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ đưa ra quyết định về bước đi tiếp theo đối với Iran trong vòng 10-15 ngày, đồng thời cảnh báo “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Tehran không đồng ý cắt giảm đáng kể chương trình vũ khí hạt nhân.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo các nguồn tin, Washington đã triển khai siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới eo biển Gibraltar, cùng nhiều lực lượng không quân và hải quân khác. Đây được xem là động thái phô trương sức mạnh nhằm tăng đòn bẩy trong đàm phán.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Biển Caribe hôm 19/1. Ảnh: US Navy.

Trong tuần này, các quan chức Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Geneva để tiếp tục thảo luận. Đại diện hai bên đều cho biết các cuộc trao đổi đạt được một số tiến triển, song chưa có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết.

Phát biểu với báo chí hôm 19/2, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington đang chờ phía Iran “quay lại với những chi tiết cụ thể hơn trong vài tuần tới”, cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại, dù các phương án quân sự đang được đặt lên bàn cân.