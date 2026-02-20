Iran tuyên bố sẽ đánh vào căn cứ Mỹ nếu bị tấn công

Tehran cảnh báo mọi căn cứ và tài sản của Mỹ tại Trung Đông sẽ thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington phát động hành động quân sự, đẩy căng thẳng leo thang nguy hiểm.

Đại sứ Mỹ tại Iran Amir Saeid Iravani. Ảnh: Reuters.

Thông điệp cứng rắn này được nêu trong bức thư của Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani gửi Tổng thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an, giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, theo AFP ngày 20/2.

Trong thư, ông Iravani cho rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ làm dấy lên “nguy cơ thực sự về một hành động gây hấn quân sự”, cảnh báo kịch bản này có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc đối với khu vực và đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an - cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc - buộc Washington “ngay lập tức chấm dứt các đe dọa sử dụng vũ lực trái pháp luật”.

Tehran nhấn mạnh nếu phải đối mặt với hành động quân sự, toàn bộ căn cứ, cơ sở và tài sản của “lực lượng thù địch” tại Trung Đông sẽ nằm trong phạm vi đáp trả phòng vệ.

“Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả khó lường và ngoài tầm kiểm soát nào”, bức thư nêu rõ.

Căng thẳng song phương gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump điều động tàu chiến, máy bay chiến đấu cùng nhiều khí tài quân sự tới Trung Đông, với tuyên bố nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Động thái này được xem là bước gia tăng áp lực quân sự đáng kể của Washington đối với Tehran.

Về phần mình, Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình, bác bỏ mọi cáo buộc theo đuổi bom nguyên tử.

Trong thư gửi Liên hợp quốc, ông Iravani cũng viện dẫn bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump ngày 18/2, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ đề cập khả năng sử dụng các căn cứ quân sự của Anh, bao gồm một căn cứ trên đảo tại Ấn Độ Dương, nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Một ngày sau, ngày 19/2, ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép khi tuyên bố Tehran có tối đa 15 ngày để đạt được thỏa thuận, đồng thời ám chỉ khả năng Mỹ sẽ tiến hành tấn công nếu đàm phán thất bại.

Các cơ sở quân sự của Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông. Biểu đồ: Al Jazeera.

Phía Iran khẳng định vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao “trên cơ sở có đi có lại” để giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran đồng thời nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng nếu chủ quyền và an ninh quốc gia bị đe dọa.

Trước đó, các nhà đàm phán hai bên đã gặp nhau tại Geneva ngày 17/2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hai phía đã thống nhất được “các nguyên tắc định hướng” cho tiến trình thương lượng, song Nhà Trắng khẳng định vẫn còn khác biệt ở một số nội dung then chốt.

Trong khi đó, Israel tiếp tục đe dọa về mỗi căng thẳng với Iran nếu nước này có hành động quân sự. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp các tân sĩ quan của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại căn cứ Bahad 1 ở sa mạc Negev ngày 19/2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản” liên quan đến Iran, theo trang tin Ynet.

“Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Nếu giới lãnh đạo Iran tấn công Israel, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng mà họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi”, ông Netanyahu cảnh báo.