Nhiều người Israel ủng hộ quân đội cùng Mỹ tấn công Iran

Một cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố tại Israel cho thấy, nhiều người Israel ủng hộ việc quân đội nước này tham gia cùng lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công chống Iran, trong trường hợp Washington quyết định lựa chọn giải pháp quân sự với Tehran.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo kết quả thăm dò dư luận do kênh số 12 của Israel tiến hành và công bố tối 20/2, có 59% số người Israel được hỏi bày tỏ ủng hộ việc quân đội Israel tham gia cùng Mỹ tấn công Iran, trong trường hợp Washington lựa chọn giải pháp can thiệp quân sự chống Tehran. Cũng theo khảo sát này, có 29% người Israel được hỏi phản đối việc tham gia cùng Mỹ tấn công Iran.

Kết quả thăm dò của kênh số 12 được công bố trong bối cảnh giới chức Israel nhiều lần cảnh báo Iran có thể tấn công Israel, trong trường hợp Mỹ lựa chọn giải pháp quân sự chống quốc gia Hồi giáo.

Trước đó, kết quả thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel tiến hành và công bố cuối năm ngoái cũng cho thấy có gần 70% người dân nước này tin rằng giữa Israel và Iran sẽ có thêm một cuộc chiến mới trong năm 2026.

Tháng 6/2025, viện lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel đã phát động chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu chiến lược tại Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài 12 ngày giữa hai nước.

Thời gian qua, sau khi Mỹ triển khai nhiều tàu chiến trong khu vực, nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự chống Tehran, giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích tên lửa hủy diệt nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực, cũng như các mục tiêu nằm sâu bên trong Israel.