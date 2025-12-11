Ông Trump tin có thể hòa giải xung đột Thái Lan - Campuchia

Ông Trump cho rằng có thể giúp Thái Lan và Campuchia ngừng giao tranh, song phía Bangkok nói chưa hề được liên lạc, nhấn mạnh mọi quyết định an ninh phải do hai nước tự giải quyết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 10/11. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/12 (giờ địa phương), ông Trump nói ông sẽ gọi cho lãnh đạo Campuchia và Thái Lan “vào ngày mai”, cho rằng hai nước đã xung đột quá lâu và ông từng giúp họ đạt đồng thuận trong nỗ lực hòa giải hồi tháng 10.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông “có thể khiến họ ngừng xung đột”, đồng thời ca ngợi các lãnh đạo Phnom Penh và Bangkok là “những người tuyệt vời”, theo AFP.

"Tôi cho rằng mình có thể khiến họ ngừng xung đột", ông nói.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á lại bùng phát hôm 7/12. Binh sĩ hai bên sử dụng cả tiêm kích F-16, pháo phản lực và nhiều loại vũ khí hạng nặng nhằm vào các mục tiêu dọc khu vực tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Cũng trong ngày 10/12, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định ông “chưa nhận bất kỳ liên lạc nào” từ Tổng thống Trump liên quan đến đề nghị ngừng bắn, National Thailand cho biết.

“Thông thường, mọi cuộc điện đàm giữa các lãnh đạo đều phải được sắp xếp trước. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự phối hợp nào”, ông nói.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: National Thailand.

Khi được hỏi liệu ông có đồng ý trao đổi nếu Tổng thống Mỹ gọi điện, ông Anutin trả lời: “Nếu lãnh đạo Mỹ gọi, tất nhiên chúng tôi sẽ nghe máy. Tôi sẵn sàng giải thích để ông ấy hiểu tình hình thực tế”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định chấm dứt giao tranh là vấn đề an ninh quốc gia và chỉ có thể do Bangkok và Phnom Penh tự quyết.

“Đó là chuyện giữa hai bên. Chúng tôi trân trọng thiện chí của các quốc gia mong muốn hòa bình, nhưng cũng cần làm rõ nguyên nhân và bối cảnh”, ông nói.

Lãnh đạo Thái Lan cũng bác bỏ ý kiến cho rằng thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 10 - với sự trung gian của Mỹ - là một sai lầm. Ông cho rằng Bangkok đã tuân thủ toàn bộ điều kiện, trong khi “phía bên kia không thực hiện đầy đủ”. Thái Lan thậm chí đã chuẩn bị cả phương án trao trả tù binh.

Trả lời câu hỏi về thời điểm chấm dứt giao tranh hiện nay, Anutin cho biết không thể tiết lộ chi tiết: “Đó là vấn đề an ninh quốc gia. Tôi không thể bình luận thêm”.