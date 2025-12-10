Căng thẳng Thái Lan và Campuchia tiếp tục leo thang

Hải quân Hoàng gia Thái Lan huy động lực lượng trên biển, trên bộ và trên không để bảo vệ biên giới Chanthaburi-Trat.

Theo THX, Bộ Tư lệnh Lục quân Vùng 1 Thái Lan ngày 10/12 thông báo lực lượng đặc nhiệm lục quân và không quân nước này đã tiến hành cuộc không kích chung bằng máy bay tiêm kích F-16 nhằm vào một căn cứ quân sự của Campuchia bên kia biên giới từ làng Ban Nong Chan thuộc tỉnh Sa Kaeo.

Theo tin tức truyền thông Thái Lan cùng ngày, khi phạm vi giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục mở rộng, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã huy động lực lượng trên biển, trên bộ và trên không để bảo vệ khu vực biên giới Chanthaburi-Trat.

Các tàu tuần tra đã được triển khai trực chiến 24/7 để tuần tra, giám sát và sẵn sàng ứng phó với mọi hành động leo thang.

Hải quân Thái Lan đồng thời cảnh báo tất cả tàu cá nước này tránh xa khu vực hải giới với Campuchia và trình báo ngay nếu phát hiện tàu chiến Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu với truyền thông sở tại ở Bangkok ngày 10/12 lưu ý, ông chưa nhận được bất kỳ liên lạc hay phối hợp nào từ phía Campuchia, cho rằng hiện chưa phải là thời điểm thích hợp cho đàm phán.

Trước đó, báo Khmer Times đưa tin Thái Lan ngày 9/12 đã không kích trung tâm thành phố Samraong thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia bằng tiêm kích F-16.

Những cuộc không kích của quân đội Thái Lan, bắt đầu lúc 10h30, gây hư hại nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói bốc lên từ các công trình bị tàn phá.

Trong bối cảnh xung đột gia tăng, nhiều quốc gia gồm Mỹ, Pháp, Australia, Nhật Bản và Việt Nam đã ra tuyên bố kêu gọi hai bên hạ nhiệt căng thẳng, tôn trọng lệnh ngừng bắn và trở lại thực hiện Tuyên bố chung về hòa bình.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump tiếp tục hối thúc Bangkok và Phnom Penh chấm dứt bạo lực, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên thể hiện cam kết chấm dứt cuộc chiến.

Pháp và Australia bày tỏ quan ngại trước thương vong dân thường và kêu gọi ủng hộ nỗ lực hòa giải của Chủ tịch luân phiên ASEAN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Nhật Bản, thông qua Ngoại trưởng Kitamura Toshiro, cũng kêu gọi kiềm chế tối đa, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và Malaysia để góp phần tháo ngòi căng thẳng.

Theo số liệu mới nhất, khoảng 400.000 cư dân Thái Lan và 1.157 gia đình Campuchia đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới.