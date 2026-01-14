Ông Trump phản ứng gay gắt khi Greenland tuyên bố không chọn Mỹ

Sau khi lãnh đạo Greenland khẳng định lựa chọn Đan Mạch thay vì Mỹ, Tổng thống Donald Trump lên tiếng phản đối, làm dấy lên tranh cãi mới về quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực chiến lược.

Tổng thống Mỹ Doanld Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 14/1, ông Trump phản ứng trước tuyên bố của Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen rằng Greenland chọn gắn bó với Đan Mạch thay vì Mỹ.

“Đó là vấn đề của họ. Tôi không đồng ý với ông ấy. Tôi thậm chí không biết ông ấy là ai, nhưng điều đó sẽ trở thành một vấn đề lớn đối với ông ấy”, Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, ông Nielsen cảnh báo Greenland đang đối mặt với một “cuộc khủng hoảng địa chính trị”, nhấn mạnh rằng nếu buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ở thời điểm hiện tại, hòn đảo sẽ đứng về phía Copenhagen.

“Greenland không muốn thuộc về Mỹ, không muốn bị Mỹ kiểm soát và không muốn trở thành một phần của Mỹ”, ông khẳng định.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng gửi thông điệp cứng rắn tới Washington, cho rằng việc phải chống lại “sức ép hoàn toàn không thể chấp nhận được từ đồng minh thân cận nhất” là điều đặc biệt khó khăn đối với Copenhagen.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn mua hoặc sáp nhập Greenland. Căng thẳng gia tăng mạnh vào ngày 11/1 khi ông tuyên bố Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này “bằng cách này hay cách khác”.

Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng Washington cần kiểm soát Greenland vì “an ninh quốc gia”, viện dẫn vị trí chiến lược của hòn đảo cũng như yêu cầu kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực.

Trong khi truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang cân nhắc các đề xuất mua lại Greenland, kèm theo những ưu đãi tài chính dành cho người dân địa phương, Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để đạt được mục tiêu sáp nhập.

Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh nghị sĩ bang Florida Randy Fine trình dự luật mang tên “Đạo luật Sáp nhập Greenland và Công nhận Tư cách Bang”, theo đó trao quyền cho Tổng thống Mỹ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Về phía Đan Mạch, Copenhagen khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ trong khuôn khổ NATO, song nhấn mạnh tương lai của Greenland phải do người dân hòn đảo quyết định. Trước đó, cử tri Greenland đã bỏ phiếu năm 2008 để duy trì quy chế tự trị trong Vương quốc Đan Mạch.