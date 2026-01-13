Người Greenland muốn độc lập với cả Mỹ và Đan Mạch

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân Greenland phản đối việc chịu sự kiểm soát của Mỹ, đồng thời ủng hộ việc tách khỏi Đan Mạch để trở thành quốc gia độc lập.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng ông Mute B. Egede, lãnh đạo đảng IA (Inuit Ataqatigiit), đi bộ trên đường phố Nuuk, Greenland, ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters.

“Trong nhiều năm, đa số người Greenland đã đấu tranh cho quyền tự đại diện của mình. Chúng tôi luôn nói rằng các bên không được quyết định điều gì về chúng tôi mà không có chúng tôi. Vì vậy, việc tiếp tục đấu tranh để giành thêm quyền tự chủ trong thời gian tới là vô cùng quan trọng”, bà Aaja Chemnitz, một trong hai nghị sĩ đến từ Greenland trong Quốc hội Đan Mạch, nói với CNBC.

Bà Chemnitz, Chủ tịch Ủy ban Greenland, cho biết người Greenland muốn bảo đảm rằng họ “không bị phi nhân hóa”, điều mà bà cho rằng đã xảy ra trong cuộc tranh luận hiện nay.

“Greenland chưa bao giờ là món hàng để bán và cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Người dân nơi đây rất kiên cường. Không thể mua một vùng lãnh thổ, và cũng không thể mua một cộng đồng”, bà Chemnitz nhấn mạnh. Việc thúc đẩy độc lập là mục tiêu dài hạn của Greenland, bởi hòn đảo cần đạt được nền tảng kinh tế vững chắc để tiếp tục duy trì mức sống hiện nay.

Greenland đã được trao quyền tự trị rộng hơn thông qua Đạo luật Tự quản năm 2009, cho phép hòn đảo này tổ chức trưng cầu dân ý về việc độc lập tồn tại. Tuy nhiên, Đan Mạch hiện vẫn chịu trách nhiệm về hoạt động đối ngoại, quốc phòng và an ninh của vùng đất này.

Năm 2023, các nhà lập pháp Greenland đã trình dự thảo hiến pháp về một quốc gia độc lập, dù chưa có kế hoạch thông qua ngay. Trên thực tế, hầu hết đảng phái chính trị ở Greenland đều ủng hộ độc lập, nhưng còn bất đồng về thời điểm và cách thức thực hiện.

Phong trào này vì thế trở thành một bài toán cân bằng giữa khát vọng về quyền tự quyết và nhu cầu tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính từ Đan Mạch cho các dịch vụ phúc lợi thiết yếu như y tế, giáo dục.

Tháng 1/2025, Thủ hiến Greenland khi đó là ông Múte Egede tuyên bố đã đến lúc tiến thêm một bước đến sự tồn tại độc lập. Nhưng người kế nhiệm ông Múte Egede - ông Jens-Frederik Nielsen - lại ủng hộ lộ trình thận trọng và từ tốn hơn.

Ông Trump từng tìm cách mua Greenland vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Hiện tại, Nhà Trắng cho biết ông Trump và ê-kíp an ninh quốc gia “đang tích cực” thảo luận khả năng đưa ra đề nghị mua Greenland. Washington khẳng định ưu tiên ngoại giao, nhưng không loại trừ bất kỳ phương án nào, kể cả sử dụng vũ lực.

Viễn cảnh Mỹ sử dụng biện pháp quân sự tại Greenland đã khiến Đan Mạch phản ứng mạnh mẽ. Thủ tướng Mette Frederiksen cảnh báo một cuộc tấn công như vậy sẽ đánh dấu sự chấm dứt của liên minh quân sự NATO.