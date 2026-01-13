Ông Medvedev mỉa mai: Ông Trump phải 'nhanh tay' với Greenland

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev châm biếm Tổng thống Mỹ Donald Trump nên sớm hành động, trước khi Greenland bất ngờ trưng cầu ý dân để gia nhập Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters.

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 12/1, ông Medvedev mỉa mai rằng Tổng thống Mỹ nên “hành động thật nhanh” nếu không muốn Greenland tổ chức trưng cầu ý dân để sáp nhập vào Liên bang Nga.

“Ông Trump cần nhanh lên. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ trong vài ngày tới có thể sẽ diễn ra một cuộc trưng cầu ý dân bất ngờ, trong đó toàn bộ 55.000 cư dân Greenland sẽ bỏ phiếu gia nhập Nga. Và thế là xong! Sẽ không có thêm ngôi sao mới nào trên quốc kỳ Mỹ, trong khi Nga sẽ có thêm một chủ thể liên bang mới - chủ thể thứ 90”, ông Medvedev viết.

Theo quan chức Nga, trong trường hợp Washington giành quyền kiểm soát Greenland, ông Trump thậm chí có thể tự phong cho mình một chức danh mới là “quyền lãnh đạo Greenland”, tương tự cách nhà lãnh đạo Mỹ gần đây từng tự xưng là “quyền tổng thống Venezuela” trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Donald Trump thời gian qua nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch - với lập luận rằng Washington cần nắm giữ hòn đảo này để tăng cường năng lực răn đe Nga.

Ông Trump thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ chiến lược ở Bắc Cực.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng vị trí địa lý cùng trữ lượng tài nguyên của Greenland khiến hòn đảo này có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả Chính phủ Đan Mạch lẫn chính quyền Greenland.

Theo Reuters, dù Nga chưa từng đưa ra yêu sách chủ quyền đối với Greenland, Matxcơva từ lâu vẫn theo dõi sát vai trò chiến lược của hòn đảo trong cấu trúc an ninh Bắc Cực. Greenland nằm trên các tuyến hàng hải quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương và là nơi Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự cũng như hệ thống giám sát không gian quy mô lớn.

Gọi Bắc Cực là khu vực gắn liền với lợi ích quốc gia và chiến lược của Nga, Matxcơva năm ngoái cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc tranh luận “khá kịch tính” xoay quanh tương lai của Greenland.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm tan băng, mở ra các tuyến hàng hải mới và triển vọng khai thác tài nguyên, Bắc Cực - với Greenland là một mắt xích then chốt - ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.